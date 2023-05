16. Iserlohner Gesundheitstag im Parktheater am 11. November

Iserlohn. Der 16. Iserlohner Gesundheitstag steht in den Startlöchern: Am 11. November dreht sich von 10 bis 17 Uhr wieder alles um die Gesundheit.

Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Das wussten wir schon immer, aber gerade in den vergangenen Corona-Jahren ist uns das immer häufiger bewusst geworden. Und um unsere Vitalität zu schützen und zu pflegen, ist es wichtig, sich zu informieren.

Das ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Iserlohner Gesundheitstag am Samstag, 11. November, im Parktheater auf der Alexanderhöhe möglich.

Zahlreiche Unternehmen präsentieren sich von 10 bis 17 Uhr

Das Organisationsteam freut sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf viele Besucher der 16. Auflage der beliebten Gesundheitsmesse. Hier werden sich zahlreiche Unternehmen aus der Gesundheitsbranche präsentieren, und Mediziner referieren zu wichtigen Themen rund um die Themen Gesundheit und Fitness. Die beliebten Mitmachkurse wird es auch wieder geben.

Lesen Sie auch:Neue leitende Hebamme am Bethanien-Krankenhaus

Einige Unternehmen haben bereits ihre Zusage erteilt. Wer mit von der Partie sein will, der kann sich per per E-Mail an info@iserlohner-gesundheitstag.de weiterhin anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn