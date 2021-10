18 Neuinfektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat aktuelle Coronazahlen mitgeteilt.

Seit Montag sind laut Pressemitteilung des Märkischen Kreises beim Kreisgesundheitsamt 71 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Aktuell sind demnach 396 (Vorwoche 391) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. 136 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die 71 Neuinfektionen seit Montag verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (1), Balve (4), Halver (7), Hemer (2), Herscheid (2), Iserlohn (18), Kierspe (3), Lüdenscheid (13), Meinerzhagen (6), Menden (7), Nachrodt-Wiblingwerde (2), Plettenberg (2), und Werdohl (4). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 51,4 (Vorwoche: 62,2). Die Zahl der Gesamtinfektionen seit Beginn der Pandemie wird mit 25.069, die der Genesenen 24.243 angegeben.

In den Krankenhäusern werden aktuell neun Covid-19-Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation (vier Patienten werden beatmet). Die stationären Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe zählen sieben infizierte Bewohner, acht Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. An Schulen gibt es 14 Indexfälle, an Kitas neun. Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) beträgt 2,08 (Vorwoche: 1,55).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: • Altena: 16 Infizierte, 836 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 26 Verstorbene • Balve: 22 Infizierte, 424 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene • Halver: 21 Infizierte, 1.046 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene • Hemer: 22 Infizierte, 1.713 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene • Herscheid: 6 Infizierte, 268 Gesundete, 6 Kontaktperson und 4 Verstorbene • Iserlohn: 104 Infizierte, 5.243 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 80 Verstorbene • Kierspe: 25 Infizierte, 1.210 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 18 Verstorbene • Lüdenscheid: 73 Infizierte, 5.001 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene • Meinerzhagen: 35 Infizierte, 1.669 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene • Menden: 36 Infizierte, 2.442 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene • Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 332 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene • Neuenrade: 4 Infizierte, 642 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene • Plettenberg: 18 Infizierte, 1.636 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 37 Verstorbene • Schalksmühle: 2 Infizierte, 372 Gesundete, 1 Kontaktperson und 6 Verstorbene • Werdohl: 9 Infizierte, 1.409 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene.

