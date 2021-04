199 weitere Corona-Infektionen im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Kreis meldet 46 neue Fälle in Iserlohn, neun in Hemer.

In den vergangenen 24 Stunden haben sich 199 Corona-Verdachtsfälle durch einen PCR-Test bestätigt. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet in seiner Mitteilung am Mittwoch zudem zwei weitere Todesfälle. Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 220,4 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Der Inzidenzwert in NRW liegt bei 178,2. Deutschlandweit liegt die Inzidenz am Mittwoch laut RKI bei 161.

Aktuell befinden sich im Kreis 1622 Infizierte in häuslicher Quarantäne. Ihr Haus oder ihre Wohnung ebenfalls nicht verlassen dürfen 2018 Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt hat binnen eines Tages 199 positive Coronanachweise registriert.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+4), Balve (+10), Halver (+9), Hemer (+9), Herscheid (+1), Iserlohn (+46), Kierspe (+13), Lüdenscheid (+54), Meinerzhagen (+12), Menden (+10), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+3), Plettenberg (+10), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+15).

176 vormals Infizierte durften die Quarantäne verlassen. Leider sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen: In Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstarben eine 80-jährige und eine 67-jährige Frau aus Lüdenscheid. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 357 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig.

Insgesamt 18.504 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 16.349 Personen haben den Virus überwunden. In den Krankenhäusern werden zurzeit 117 Covid-19 Patienten behandelt, davon 33 intensivmedizinisch, 20 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 33 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 41 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 30 und in Kitas 21 Coronafälle bekannt, 83 in sonstigen Einrichtungen, vor allem in Firmen. Die Gesundheitsdienste planten für heute 161 PCR-Tests, davon 96 an der Teststation Lüdenscheid, 34 an der Station Iserlohn und 31 mobil. In den beauftragten Schnelltestzentren wurden gestern kreisweit 5163 Bürgertestungen durchgeführt. Dabei wurden 14 Personen positiv auf den Coronavirus getestet.

Um das Ergebnis des Schnelltests durch einen Labortest zu überprüfen, ist schnellstmöglich ein PCR-Test beim Hausarzt oder bei einem Testzentrum notwendig. Positiv Getestete sind bis zum Vorliegen des Laborergebnisses verpflichtet, sich ohne weitere Anordnung sofort in Quarantäne zu begeben. Das gleiche gilt auch für Angehörige des gleichen Haushalts. Die positiv getestete Person muss ihren Hausarzt, das Gesundheitsamt und mögliche Kontaktpersonen unverzüglich benachrichtigen. Infektionsketten können nur dann wirkungsvoll unterbrochen werden, wenn hier schnell und konsequent gehandelt wird. Bei der Bekämpfung der Pandemie ist das Gesundheitsamt auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 30 Infizierte, 615 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 22 Tote

• Balve: 49 Infizierte, 280 Gesundete und 48 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Halver: 93 Infizierte, 739 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Hemer: 103 Infizierte, 1.226 Gesundete, 183 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Herscheid: 14 Infizierte, 182 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 285 Infizierte, 3.533 Gesundete, 304 Kontaktpersonen und 70 Tote

• Kierspe: 66 Infizierte, 773 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Lüdenscheid: 415 Infizierte, 3.249 Gesundete, 461 Kontaktpersonen und 66 Tote

• Meinerzhagen: 132 Infizierte, 1.219 Gesundete, 187 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Menden: 160 Infizierte, 1.741 Gesundete, 218 Kontaktpersonen und 49 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 19 Infizierte, 240 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 36 Infizierte, 434 Gesundete und 43 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 129 Infizierte, 1.122 Gesundete, 170 Kontaktpersonen und 29 Tote

• Schalksmühle: 28 Infizierte, 295 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Werdohl: 63 Infizierte, 877 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 31 Tote