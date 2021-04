21 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. 1648 Menschen im Märkischen Kreis sind mit dem Corona-Virus infiziert.

Das Kreisgesundheitsamt meldet binnen eines Tages 135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 137 vormals Infizierte konnten die Quarantäne verlassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell sind im Märkischen Kreis 1648 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 2009 Kontaktpersonen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Balve (+1), Halver (+12), Hemer (+17), Iserlohn (+21), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+28), Meinerzhagen (+15), Menden (+12), Neuenrade (+4), Plettenberg (+15) und Werdohl (+6). 137 vormals Infizierte durften die Quarantäne verlassen. In den letzten sieben Tagen haben sich laut Robert-Koch-Institut 219,9 Männer und Frauen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist zu beklagen. Es handelt sich um einen 89-jähriger Mann aus Halver. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 351 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Insgesamt 17.936 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 15.937 Männer und Frauen haben das Virus überwunden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 136 Covid-19 Patienten behandelt, davon 38 intensivmedizinisch, 26 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 32 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 46 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 27 und in Kitas 27 Coronafälle bekannt, 39 in sonstigen Einrichtungen, vor allem in Firmen. Die Gesundheitsdienste hatten für Freitag 304 PCR-Tests geplant, davon 100 an der Teststation Lüdenscheid, 69 an der Station Iserlohn und 135 mobil.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

:• Altena: 37 Infizierte, 598 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 22 Tote

• Balve: 35 Infizierte, 273 Gesundete und 57 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Halver: 86 Infizierte, 717 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Hemer: 129 Infizierte, 1.172 Gesundete, 168 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Herscheid: 13 Infizierte, 178 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 263 Infizierte, 3.436 Gesundete, 378 Kontaktpersonen und 69 Tote

• Kierspe: 69 Infizierte, 746 Gesundete, 59 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Lüdenscheid: 421 Infizierte, 3.103 Gesundete, 517 Kontaktpersonen und 62 Tote

• Meinerzhagen: 144 Infizierte, 1.162 Gesundete, 206 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Menden: 161 Infizierte, 1.697 Gesundete, 203 Kontaktpersonen und 49 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 14 Infizierte, 237 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 40 Infizierte, 415 Gesundete und 38 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 149 Infizierte, 1.068 Gesundete, 216 Kontaktpersonen und 29 Tote

• Schalksmühle: 29 Infizierte, 286 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Werdohl: 58 Infizierte, 849 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 31 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.