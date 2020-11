2250 digitale Endgeräte für Schulen bestellt

Die Stadt Iserlohn hat inzwischen 1500 digitale Endgeräte für Schüler aus sozial schwächeren Verhältnissen bestellt. Das teilte Schuldezernent Martin Stolte am Dienstag im Rat mit. Hintergrund war eine Anfrage der Fraktion Die Linke zu diesem Thema. Man warte nun auf die Lieferung, so Stolte weiter, er hoffe dass die Geräte bald da seien. Weiterhin seien 750 digitale Endgeräte für Lehrer bestellt worden, damit könne der Bedarf an Schulen in Trägerschaft der Stadt Iserlohn abgedeckt werden. Erste Einzellieferungen seien hier bereits erfolgt.

Zuversicht, dass Mittel ausDigitalpakt abgerufen werden

Im Zusammenhang mit dem sogenannten Digitalpakt warte man im Rathaus aktuell noch auf den Förderbescheid. Man sei aber zuversichtlich, dass Iserlohn die Höhe an Mitteln, die ihr rechnerisch zustehen, auch abrufen könne. Auch danach hatte die Fraktion Die Linke gefragt.

Zur Frage, wie der Sachstand bei der Einrichtung von leistungsfähigen W-Lan-Netzen mit ausreichender Bandbreite an den Iserlohner Schulen sei, sagte Martin Stolte, dass einige Schulen hier im Rahmen des Selbstausbaus durch EDV-Techniker der Schulverwaltung Fortschritte erzielt hätten. Schon jetzt stehe an allen Schulen ein Netz mit mindestens 400 MBit/s zur Verfügung, das in der Regel auch nicht ausgereizt werden müsse, sagte der Schuldezernent am Dienstag im Rat.