2500 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Iserlohn. Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz von Kaufland in Iserlohn einen dort geparkten BMW massiv beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

An gleich mehrere Stellen im Stadtgebiet von Iserlohn sind am Wochenende Fahrzeuge beschädigt worden. In vier Fällen entfernten sich die Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Auf dem Parkplatz von Kaufland an der Raiffeisenstraße ist am Freitag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr ein in einer Parklücke geparkter grauer BMW an der rechten Fahrzeugseite touchiert worden. Laut Polizeibericht entstand ein Streifschaden über die gesamte Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe liegt bei 2500 Euro. An der Bleichstraße ist zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 7.55 Uhr, ein roter Ford touchiert worden. Die linke Fahrzeugseite wurde zerkratzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Am Hohler Weg Tür gegen Auto geschlagen

Ein Unbekannter hat am Hohler Weg am Freitag zwischen 10 und 11.15 Uhr seine Fahrzeugtür gegen einen dort geparkten blauen Hyundai geschlagen. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro. Auch an der Hans-Böckler-Straße wurde am Freitag gegen 15 Uhr ein geparktes Auto beschädigt: Ein Autofahrer streifte im Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Wagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Kennzeichen des Unfallverursachers ist bekannt.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohner trotz Kinderporno-Besitz freigesprochen+++

Wer in einem der Fällte etwas beobachtet hat und Angaben zu den Unfallverursachern geben kann, meldet sich bei der Polizei Iserlohn unter 02371/91990.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn