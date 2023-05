Vermisst: Die Polizei sucht einen 27-Jährigen in Iserlohn.

Blaulicht 27-Jähriger in Iserlohn vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Iserlohn. Die Polizei in Iserlohn sucht einen 27-Jährigen, der seit dem Morgen vermisst wird. Er befindet sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation.

Die Polizei in Iserlohn sucht nach einem Vermissten: Der 27-Jährige ist am Freitag nicht zur Arbeit gekommen und befindet sich möglicherweise in einer für ihn gefährlichen psychischen Ausnahmesituation, teilt die Kreispolizeibehörde mit.

Der Mann trägt vermutlich eine Jogginghose, hat kurze, hellbraune Haare, ein auffälliges Tattoo rechts am Hals und eine kräftige Statur. Er ist etwa 1,70 Meter groß. Es könnte sein, dass er mit einem Mountainbike unterwegs ist.

Die Polizei bittet um Hinweise unter dem Polizeinotruf 110.

