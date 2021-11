29 Neuinfektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat aktuelle Coronazahlen vorgelegt.

133 Neuinfektionen hat der Märkische Kreis nach eigenen Angaben seit Montag registriert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (2), Halver (10), Hemer (10), Herscheid (4), Iserlohn (29), Kierspe (10), Lüdenscheid (35), Meinerzhagen (4), Menden (12), Neuenrade (8), Plettenberg (4), Schalksmühle (2) und Werdohl (3).

Aktuell gibt es damit 726 Indexfälle, in Quarantäne befinden sich zudem 192 Menschen. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Gestorbenen beträgt 439. Die Zahl der Gesamtinfektionen: 26.194. Genesen sind 25.029 Personen. In Krankenhäusern werden 35 Covid-19-Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation (davon werden vier Patienten beatmet). Die Zahlen im Bereich Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe: 24 infizierte Bewohner, 15 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 102 Indexfälle, an Kitas sieben Indexfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis beträgt 122,4 (Vorwoche: 86,6). Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) beträgt 3,54 (Vorwoche: 3,13). Der Anteil von Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW/Divi-Intensivregister): 8,37 Prozent (Vorwoche: 7,44 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:• Altena: 15 Infizierte, 865 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene• Balve: 12 Infizierte, 449 Gesundete, 3 Kontaktperson und 4 Verstorbene• Halver: 44 Infizierte, 1.099 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene• Hemer: 76 Infizierte, 1.755 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene• Herscheid: 31 Infizierte, 281 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene• Iserlohn: 130 Infizierte, 5.435 Gesundete, 45 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene• Kierspe: 46 Infizierte, 1.243 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene• Lüdenscheid: 156 Infizierte, 5.172 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene• Meinerzhagen: 39 Infizierte, 1.723 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene• Menden: 75 Infizierte, 2.519 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene• Nachrodt-Wiblingwerde: 7 Infizierte, 337 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene• Neuenrade: 17 Infizierte, 651 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene• Plettenberg: 45 Infizierte, 1.685 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 38 Verstorbene• Schalksmühle: 12 Infizierte, 380 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene• Werdohl: 21 Infizierte, 1.435 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene.

