Seit Samstag gilt in den Geschäften in der Iserlohner Innenstadt die neue 2G-Regel. Mit Schildern weisen die Einzelhändler darauf hin, dass mur noch Geimpfte oder Genesenen Zutritt haben.

Corona 2G-Regel im Einzelhandel läuft in Iserlohn problemlos an

Iserlohn. Einzelhändler in Iserlohn fühlen sich aber ungerecht behandelt und fürchten Umsatzeinbußen. Wie der erste Adventssamstag mit der 2G-Regel lief.

Ein ganz normaler Shopping-Samstag im Advent? Nicht ganz – denn für die einen heißt es: „Wir müssen leider draußen bleiben“ und für die anderen: „Kann ich bitte mal Ihren Impfausweis sehen?“ Die Einführung der 2G-Regel – das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene in Geschäfte, die nicht zu denen des täglichen Bedarfs wie Apotheken, Drogerien oder Lebensmittelläden zählen – nehmen die meisten Kunden in der Iserlohner Innenstadt mit Gelassenheit und Verständnis hin. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie eine Umfrage der Heimatzeitung bei den betroffenen Einzelhändlern gezeigt hat.

Felix Heutelbeck und sein B&U-Team haben am Eingang alle Hände voll zu tun, trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, dass sich im Nieselregen eine kleine Schlange bildet: An Stehtischen haben zwei Mitarbeiterinnen Position bezogen. Sie fragen nach Impf- und Personalausweis – und bis beides mit klammen Fingern und beschlagener Brille aus den dicken Winterklamotten rausgefummelt ist, kann es schon mal einen Moment dauern. „Bislang sind alle Kunden sehr verständnisvoll“, sagt der Geschäftsführer.

Einzelhändler rechnen mit einem Kundenrückgang

Was die Beurteilung der Situation angeht, wählt er seine Worte mit Bedacht: „Wir rechnen auf jeden Fall mit einem Kundenrückgang, wie viel es wird, das lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. Schlimm ist, dass es gerade das Weihnachtsgeschäft trifft.“ Demgegenüber stünden gestiegene Personalkosten für die Kontrollen. Wieder einmal würden die Probleme auf den stationären Einzelhandel abgewälzt. Heutelbeck hat festgestellt, dass die Iserlohner auf die neuen Regeln gut vorbereitet gewesen seien: „99 Prozent der Kunden hatten den Nachweis dabei, wir mussten erst wenige wieder wegschicken.“

Claudia Caspers von „Madame Rosalie“ an der Wasserstraße hält es für wichtig, alles zu tun, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, sagt aber: „In meinem Laden tragen wir Masken, beachten die Abstände und ich lasse auch immer nur wenige Kunden gleichzeitig ins Geschäft, diese Maßnahmen hätten ausgereicht.“ Denn: „Ich halte die 2G-Regel für eine Diskriminierung der Ungeimpften, eine Impfpflicht wäre konsequenter gewesen.“ Rechnet sie mit weniger Kundschaft? „Das kann ich mir schon vorstellen, aber alles ist besser als wieder schließen zu müssen. Ein erneuter Lockdown – das war meine größte Sorge.“

Üble Beschimpfungen am Würstchenstand

In der belebten Fußgängerzone sind die meisten Menschen mit Maske unterwegs, es ist ihre bewusste Entscheidung. Auf dem Weihnachtsmarkt hingegen ist sie Pflicht: Hier gilt die 2G-Regel bereits vom ersten Tag an. Kunden und Budenbesitzer hatten bereits länger Zeit sich daran zu gewöhnen – und die etwaigen Folgen abzuschätzen. Und die sind für die Familie Mikli am Würstchen- und Glühweinstand erheblich. „Immer wieder muss ich diskutieren und mich zum Teil auch übel beschimpfen lassen, wenn ich einen Kunden wegschicken muss“, sagt Valentin Mikli. Er und seine Frau haben festgestellt: „Es herrscht eine komische Stimmung. Die Angst schlägt in Aggression um.“ Eine Wahl haben sie nicht: „Ich bin froh, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet, auch wenn wir wohl mit 70 Prozent weniger Umsatz leben müssen.“ Er hoffe nun auf die Tage kurz vor Weihnachten, wenn die Leute bereits frei hätten und sich auch mal einen Glühwein mehr gönnen würden. Denn: „Erst ab dem 20. Dezember verdienen wir Geld.“

Im Gespräch mit Jochen und Helga Schulze, Inhaber des Wäschefachgeschäftes Hilde Schönborn an der Wermingserstraße, spürt man, dass die neuen Corona-Regeln die gestandenen Einzelhändler tief bewegen. „Ich habe mir gestern Nacht extra die 13-seitige Coronaschutzverordnung durchgelesen, um mein Team am Morgen richtig einweisen zu können“, sagt Jochen Schulze. Man habe eine Stunde früher begonnen und erst mal eine Schulung gemacht. „Mit der Cov-Pass Check-App auf dem Berufshandy können wir die digitalen Impfpässe der Kunden scannen und kontrollieren“, erklärt er.

Start mit Stichproben, ab Dienstag wird jeder kontrolliert

In der Übergangszeit, die das Land NRW den Einzelhändlern bis einschließlich Dienstag eingeräumt hat, belasse man es bei Stichprobenkontrollen. „Ab Montag ziehen wir dann an und Dienstag wird jeder kontrolliert.“ Der Einzelhändler sagt: „Es ist alles gut, was uns in der Pandemie weiterbringt, wir bekommen den zusätzlichen Aufwand schon hin.“ Aber – und man spürt – wie sehr ihm dieser Punkt auf der Seele brennt: „Ich fühle mich gegenüber den großen Discountern mit Vollsortiment erneut ungerecht behandelt. Da gibt es 5000 Kunden am Tag, also ein viel größeres Risiko, aber es stört keinen.“

Auch die Einteilung, welche Waren zum täglichen Bedarf gehören und welche nicht, kann Schulze nicht verstehen: „Ich bin überzeugt, dass jede Frau am Morgen als erstes einen BH und eine Unterhose anzieht – wenn das kein täglicher Bedarf ist, dann weiß ich es auch nicht.“ Er rechne durchaus mit weniger Kundschaft, auch wenn die Mehrheit geimpft sei. „Ich habe von Kollegen aus dem Saarland gehört, wo 2G schon langer galt, dass diese einen Verdienstausfall in Höhe von 40 Prozent zu verkraften hatten“, so Jochen Schulze.

Kunden sind motiviert, alles richtig zu machen

Für alle Kunden, die das Geschäft derzeit nicht besuchen können oder wollen, gäbe es die Möglichkeit per Videotelefonie übers Handy einzukaufen. „Ich gehe dann mit der Kamera durch den Laden und zeige den Kunden alles“, sagt Helga Schulze. Man tue alles, um die Umsetzung der Regeln so unkompliziert wie möglich zu machen, denn: „Alles, was den Ablauf in einem Geschäft stört, führt zu massiven Problemen.“

Verständnis für die neuen Regeln haben die beiden Seniorinnen Edeltraud Knapstein und Brigitte Lohse. Sie halten gerade ein Schwätzchen – mit Abstand und Mundschutz – und können der 2G-Regel nur Gutes abgewinnen. Brigitte Lohse sagt: „Ich war gestern Lebensmittel einkaufen und da war es an der Kasse so voll. Alle haben dicht an dicht gestanden und ich habe richtig Angst bekommen.“ Sie seien deshalb beide gerne bereit, ihre Impfpässe herzuzeigen, das gebe ihnen ein Stück Sicherheit im Alltag. Deutlich weniger Kundschaft als sonst üblich, beobachtet an diesem Samstagmorgen Jaqueline Hegemann von Bürobedarf Gustav Müller. Auch sie findet die Ungleichbehandlung zwischen Vollsortimentern und kleinen Fachgeschäften problematisch, sagt aber: „Die Kunden zeigen den Impfausweis oft schon von sich aus vor. Alle sind sehr motiviert, alles richtig zu machen. Gemeinsam schaffen wir das!“