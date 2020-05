30 Minuten „von dem Weißen“ = Kokain für 30 Euro

Iserlohn/Hagen. Ein Prozess vor dem Hagener Landgericht gewährt Einblicke in die verklausulierten Drogenbestellungen in der Szene.

Im Strafverfahren gegen zwei mutmaßliche Kokain-Händler aus Iserlohn hat am Dienstag vor dem Hagener Landgericht ein Kriminalbeamter ausführlich von den Ermittlungen und von der Durchsuchung einer Wohnung am 6. November berichtet.

Die Polizei war den beiden durch eine Telefonüberwachung auf der Spur. Die Beamten gingen aufgrund der Gespräche und Nachrichten auf mehreren Handys davon aus, dass die Angeklagten ihr Geschäft quasi rund um die Uhr betrieben: „Wir hatten den Eindruck, dass ein Handy immer empfangsbereit war für die Kunden. Wir waren entschlossen, diesen Zustand zu beenden.“ Die Angeklagten bestätigten, dass diese Bestellungen Zeitangaben zwischen 30 Minuten und einer Stunde enthielten, die als Euro-Beträge zu verstehen waren. Wer 30 Minuten bestellte, wollte demnach Kokain für 30 Euro. Den Beamten war allerdings nicht klar, ob die Kunden, die „eine Stunde“ Kokain bestellten, 60 Euro oder 100 Euro investieren wollten. Das Zeug ist jedenfalls verdammt teuer: Der Zeuge vermutete, dass für 100 Euro ungefähr ein Gramm Kokain geliefert wurde.

Der Begriff „Kokain“ sei in den Gesprächen und Nachrichten nie gefallen. Man bestellte „von dem Weißen“, „von den Steinen“ oder „von dem Pulver“. In der Wohnung, die die Beamten am 6. November durch eine leichte Holztür plötzlich betraten, fanden sie keine Hinweise auf Konsum der beiden Angeklagten, die dort offenbar ein Nachtlager hatten. Keine weißen Pulverreste auf dem Tisch, keine Schnupfröhrchen, keine Bankkarten. Ein Beamter rechtfertigte den etwas ruppigen Umgang mit den beiden Beschuldigten und erinnerte sich an die Gedanken bei seinem handfesten Einsatz: „Wenn ich den jetzt nicht zu Boden bringe, fange ich mir eine.“ Oder etwas anders formuliert: „Ich habe ihn umgehauen, damit er mich nicht umhaut.“

Die Verteidiger kritisierten eine große Spanne in den Angaben des Zeugen, der denselben Beschuldigten mal als verschlafen und mal als „zornig“ und „zügig“, also eher angriffsbereit, geschildert hatte. „Das ist ein friedliebender Kokainkonsument“, belehrte Verteidiger Andreas Trode den Zeugen. „Das ist alles meins“, soll der Hauptangeklagte damals erklärt haben, nachdem die Beamten in den Taschen der beiden in der Wohnung angetroffenen Männer 22,24 und 21,94 Gramm Kokain gefunden hatten. Der Prozess wird am Freitag ab 13 Uhr im Landgericht fortgesetzt.