300 Päckchen und 30 Bäume sorgen in Iserlohn für Vorfreude

Der Hausfrauenbund Letmathe verwandelt das Foyer erst in eine Wichtelwerkstatt und dann in einen Weihnachtswald.

Felice Navidad“ schallt es Foyer des Parktheaters und liefert gefolgt den passenden Soundtrack für die Wichtelwerkstatt, in die sich am Mittwoch im Grunde alle Räume des Theaters verwandelt hatten. Wie jedes Jahr waren rund 20 Damen vom Hausfrauenbund Letmathe angerückt, um das Theater in winterlichen Weihnachtsglanz zu tauchen. Rund 300 Päckchen galt es zu verpacken und knapp 30 Bäume zu schmücken.

Auch Parktheaterleiter Niels Gamm wurde bei seinem ersten Weihnachtsdeko-Tag schon von großer Vorfreude aufs Fest gepackt – zumal er für seine Deko-Päckchen eigenes Geschenkpapier gestalten ließ. Die Umsetzung mit dem Theater-Nilpferd Lily in der Kinder-Version und vielen Herzen der Liebe in der Erwachsenen-Version stammt von dem Paderborner Künstler Herman Reichold, der früher schon im Parktheater ausgestellt hat, mit dem auch die Familie von Niels Gamm enge Verbindungen hat. „So lässt sich auch hier meine Vergangenheit mit der Gegenwart des Parktheaters verbinden“, sagt der Theaterleiter – das Spiel mit Traditionen und Historie als Weg in die Zukunft ist bei ihm ein immer wiederkehrendes Motiv.

Urlaubs-Feeling mit Toskana-Flair in der Galerie

Das mit der winterlichen Wunderwelt gilt allerdings nicht für das ganze Theater, denn das Deko-Konzept korrespondiert mit der neuen Ausstellung von Folkert Rasch und verfügt über verschiedene Motto-Ecken. Im Eingangsbereich dominieren die Schneelandschaften von Rasch – also Winter-Wonderland pur. Vor dem großen Spiegel wird der Weihnachtswunschbaum für den Verein „Bürger helfen Bürgern“ seinen Platz haben. Und für das erste Adventswochenende ist dort noch eine ganz besondere Überraschung geplant.

Die mit goldenen Kugeln behangenen Bäume im Löbbecke-Saal haben die Damen vom Hausfrauenbund schon fertig geschmückt. Foto: Ralf Tiemann

Weiter hinten an der Südseite des Foyers an den großen Fensterfronten erstreckt sich korrespondierend mit dem Blick auf die Stadt und die großen Bäume vor dem Theater ein kleiner Naturwald mit ungeschmückten Winterbäumen im Schnee. Wohingegen sich oben im Löbbecke-Saal eine ganz andere Optik auftut: passend zum edlen Ambiente des Saals erstrahlen die geschmackvoll geschmückten Bäume hier als nobler Goldwald.

Ganz anders und ausgesprochen ungewohnt, weil komplett unweihnachtlich, ist der Blick in die Galerie. Hier bestimmen wieder die Bilder von Folkert Rasch die Deko, und diese Bilder zeigen Motive aus der Toskana. Das Motto hier ist also klar: Urlaub im Parktheater. Schließlich, so Gamm, gebe es ja auch jede Menge Weihnachtsflüchtlinge, die lieber verreisen, um dem Weihnachtstrubel zu entgehen. Wer ähnlich empfindet, ohne allerdings eine Reise antreten zu können, findet also im Parktheater auch seine Urlaubsecke.

