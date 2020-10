31 neue Infektionen im Märkischen Kreis

Iserlohn/Kreis. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt auch im Märkischen Kreis weiter an.

Er ist in den letzten 24 Stunden von 37,7 auf 42,7 gestiegen. Ab einem Wert von 50 zählt auch der Märkische Kreis zu den Risikogebieten und Kreis und Kommunen müssen weitergehende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ergreifen.

31 Neuinfektionen werden aktuell gemeldet. Damit sind derzeit kreisweit 241 Einwohner Virenträger und stehen unter Quarantäne. Mit ihnen befinden sich auch 1208 Kontaktpersonen und sechs Auslandsrückkehrer in häuslicher Isolierung. Von den 31 neuen Fälle kommen neun aus Iserlohn, einer aus Hemer und zwei aus Menden.

In der Offenen Ganztagsgrundschule am Nußberg wurden nach einem positiven Corona-Nachweises 14 Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. Insgesamt sind in Iserlohn sind aktuell 45 Personen infiziert, 185 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Hemer hat 14 Infizierte und 122 Kontaktpersonen, Menden 19 und 126.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1454 Coronafälle; 1181 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 13 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation.