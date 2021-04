34 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Inzidenzwert im Märkischen Kreis steigt auf 215,7. Vier weitere Todesfälle beim Gesundheitsamt registriert.

Binnen eines Tages gingen beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 276 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise ein. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten sieben Tagen 215,7 Männer und Frauen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell zählt das Gesundheitsamt 1620 Infizierte, die ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 1857 Kontaktpersonen.

Die Neuansteckungen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+8), Balve (+13), Halver (+9), Hemer (+14), Herscheid (+3), Iserlohn (+34), Kierspe (+11), Lüdenscheid (+80), Meinerzhagen (+23), Menden (+30), Nachrodt-Wiblingwerde (+5), Neuenrade (+6), Plettenberg (+21), Schalksmühle (+8) und Werdohl (+11). 197 vormals Infizierte durften die Quarantäne verlassen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind vier Menschen gestorben. Es handelt sich um eine 85-jährige Frau aus Halver, einen 81-jährigen Mann aus Plettenberg, einen 61-Jährigen aus Lüdenscheid und eine 79-Jährige aus Schalksmühle.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind im Gesundheitsamt insgesamt 17.605 labor-technisch bestätigte Corona-Nachweise registriert. 15.639 Männer und Frauen haben das Virus überwunden. 346 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern werden zurzeit 118 Covid-19-Patienten behandelt, davon 30 intensivmedizinisch, 20 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 33 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 39 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 14 und in Kitas 24 Coronafälle bekannt, 21 in sonstigen Einrichtungen, vor allem in Firmen. Die Gesundheitsdienste hatten für Mittwoch 88 PCR-Tests geplant, davon 44 an der Teststation Lüdenscheid, 38 an der Station Iserlohn und 6 mobil.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 42 Infizierte, 586 Gesundete, 52 Kontaktpersonen und 22 Tote

• Balve: 33 Infizierte, 266 Gesundete und 31 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Halver: 89 Infizierte, 698 Gesundete, 95 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Hemer: 115 Infizierte, 1.154 Gesundete, 151 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Herscheid: 15 Infizierte, 175 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 244 Infizierte, 3.402 Gesundete, 358 Kontaktpersonen und 68 Tote

• Kierspe: 61 Infizierte, 741 Gesundete, 45 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Lüdenscheid: 442 Infizierte, 3.009 Gesundete, 445 Kontaktpersonen und 61 Tote

• Meinerzhagen: 138 Infizierte, 1.135 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Menden: 152 Infizierte, 1.668 Gesundete, 154 Kontaktpersonen und 49 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 238 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 34 Infizierte, 410 Gesundete und 28 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 145 Infizierte, 1.042 Gesundete, 177 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Schalksmühle: 34 Infizierte, 279 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Werdohl: 65 Infizierte, 836 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 31 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.