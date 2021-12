34 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Mehr als 2200 Menschen im Märkischen Kreis sind mit dem Coronavirus infiziert.

2251 Menschen sind aktuell im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert – 455 mehr als vor einer Woche. Darüber hinaus befinden sich 670 Personen in Quarantäne. Innerhalb von 24 Stunden registrierte das Kreisgesundheitsamt 247 Neuinfektionen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (12), Balve (7), Halver (22), Hemer (12), Herscheid (2), Iserlohn (34), Kierspe (21), Lüdenscheid (48), Meinerzhagen (13), Menden (28), Nachrodt-Wiblingwerde (5), Neuenrade (10), Plettenberg (10), Schalksmühle (14) und Werdohl (9). In Krankenhäusern werden 59 Covid-19-Patienten behandelt, davon 14 auf der Intensivstation (davon werden fünf Patienten beatmet). Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 14 infizierte Bewohner, 31 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 336 Indexfälle, in Kitas 51. (Vortag: 329,6; Vorwoche: 288).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 83 Infizierte, 913 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 46 Infizierte, 476 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 150 Infizierte, 1.208 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 170 Infizierte, 1.919 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 33 Infizierte, 337 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 389 Infizierte, 5.741 Gesundete, 87 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene

• Kierspe: 204 Infizierte, 1.461 Gesundete, 95 Kontaktpersonen und 21 Verstorbene

• Lüdenscheid: 466 Infizierte, 5.558 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 87 Verstorbene

• Meinerzhagen: 131 Infizierte, 1.816 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 198 Infizierte, 2.712 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 38 Infizierte, 352 Gesundete, 7 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 63 Infizierte, 690 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 146 Infizierte, 1.771 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 41 Verstorbene

• Schalksmühle: 51 Infizierte, 415 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 83 Infizierte, 1.510 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn