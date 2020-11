35 Neuinfektionen in Iserlohn.

Iserlohn/Märkischer Kreis. In Lüdenscheid gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Stand Montag sind im Märkischen Kreis 978 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die 208 Neuinfizierten verteilen sich auf Altena (+10), Balve (+6), Halver (+16), Hemer (+12), Herscheid (+1), Iserlohn (+35), Kierspe (+22), Lüdenscheid (+34), Meinerzhagen (+19), Menden (+27), Nachrodt-Wiblingwerde (2), Neuenrade (+2), Plettenberg (+7), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+14). In häuslicher Isolierung befinden sich 2251 enge Kontaktpersonen. An den Folgen einer Covid-19 Erkrankung ist bereits am Donnerstag eine 48-jährige Lüdenscheiderin verstorben. Sie wurde stationär behandelt und litt an mehreren Vorerkrankungen.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises hatten am Montag insgesamt 419 Coronatestungen in Planung, davon 225 an der Teststation in Lüdenscheid, 150 an der Teststation in Iserlohn und 44 mobil. Derzeit sind 65 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. Von den 23 Intensivpatienten werden 16 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 55 Coronainfektionen, in den Schulen 55 und in den Kindertageseinrichtungen 31. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 52 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3859 Coronafälle. 2841 Personen haben den Virus bereits überwunden; 40 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: Altena: 37 Infizierte, 76 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und ein Toter; Balve: 16 Infizierte, 44 Gesundete und 35 Kontaktpersonen; Halver: 44 Infizierte, 163 Gesundete, 130 Kontaktpersonen und drei Tote; Hemer: 82 Infizierte, 245 Gesundete, 128 Kontaktpersonen und ein Toter; Herscheid: neun Infizierte, 26 Gesundete und 17 Kontaktpersonen; Iserlohn: 241 Infizierte, 738 Gesundete, 481 Kontaktpersonen und sieben Tote Kierspe: 56 Infizierte, 87 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und ein Toter; Lüdenscheid: 177 Infizierte, 515 Gesundete, 480 Kontaktpersonen und sieben Tote; Meinerzhagen: 73 Infizierte, 127 Gesundete, 112 Kontaktpersonen und fünf Tote; Menden: 126 Infizierte, 311 Gesundete, 271 Kontaktpersonen und elf Tote; Nachrodt-Wiblingwerde: 13 Infizierte, 61 Gesundete, 60 Kontaktpersonen; Neuenrade: 34 Infizierte, 112 Gesundete und 56 Kontaktpersonen; Plettenberg: 13 Infizierte, 154 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und drei Tote; Schalksmühle: 14 Infizierte, 59 Gesundete und 62 Kontaktpersonen; Werdohl: 43 Infizierte, 123 Gesundete, 130 Kontaktpersonen und ein Toter.