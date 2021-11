367 neue Corona-Fälle im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden seit Mittwoch registriert, davon einer in Iserlohn.

Der Märkische Kreis hat laut Pressemitteilung den Inzidenzwert von 200 überschritten. Seit Mittwoch haben sich 367 Coronaverdachtsfälle im Labor bestätigt.

Die 367 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (17), Balve (5), Halver (18), Hemer (30), Herscheid (9), Iserlohn (62), Kierspe (47), Lüdenscheid (91), Meinerzhagen (15), Menden (33), Nachrodt-Wiblingwerde (3), Neuenrade (3), Plettenberg (9), Schalksmühle (8) und Werdohl (17). Insgesamt sind derzeit 1235 (Vorwoche: 758) an Covid-19 erkrankt. In Quarantäne befinden sich zudem 577 Menschen. Beim Gesundheitsamt wurden drei weitere Todesfälle aktenkundig: Es verstarben eine 87-jährige Seniorin aus Iserlohn, eine 91-jährige Seniorin aus Neuenrade und eine 90-jährige Seniorin aus Lüdenscheid. Alle Patientinnen waren in stationärer Behandlung, vollständig geimpft und hatten Vorerkrankungen. Im November sind bisher zehn Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Im Oktober waren es 11 und im September sieben.

In Krankenhäusern werden momentan 35 Covid-19-Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation (davon werden vier Patienten beatmet). In stationären Einrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten und in der Eingliederungshilfe gibt es 25 infizierte Bewohner, 32 Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. An Schulen sind 183 Indexfälle bekannt, in Kitas: 19. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 212,4 (Vorwoche: 115,0); in NRW bei 200,9; und deutschlandweit bei 340,7. Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) wird angegeben mit 4,03 (Vorwoche: 3,26).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 33 Infizierte, 876 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 17 Infizierte, 460 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 71 Infizierte, 1.128 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 98 Infizierte, 1.810 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 34 Infizierte, 302 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 208 Infizierte, 5.526 Gesundete, 69 Kontaktpersonen und 84 Verstorbene

• Kierspe: 179 Infizierte, 1.272 Gesundete, 173 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 248 Infizierte, 5.284 Gesundete, 118 Kontaktpersonen und 84 Verstorbene

• Meinerzhagen: 53 Infizierte, 1.753 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 129 Infizierte, 2.575 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 343 Gesundete, 2 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 25 Infizierte, 661 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 51 Infizierte, 1.720 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 40 Verstorbene

• Schalksmühle: 23 Infizierte, 390 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 58 Infizierte, 1.446 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

