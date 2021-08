37 Neuinfektionen: Inzidenzwert im MK steigt auf 22,2

127 Männer und Frauen sind aktuell im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in Quarantäne.

Märkischer Kreis. Der Inzidenzwert im Märkischen Kreis steigt weiter und liegt am Montag bei 22,2 – und somit über dem Bundesdurchschnitt.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 127 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus dürfen laut Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes 117 Kontaktpersonen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Über das Wochenende sind beim Gesundheitsamt 37 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Sie verteilen sich auf Hemer (4), Iserlohn (11), Kierspe (5), Lüdenscheid (6), Meinerzhagen (1), Menden (4) und Werdohl (6). Keine Coronafälle werden derzeit in vier Kommunen gemeldet: Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen der Kreisverwaltung 22,2 (Samstag: 20,7; Sonntag: 21,7) Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Der Kreis überschreitet den siebten Tag in Folge den Schwellenwert von 10. Wird dieser Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten ab dem übernächsten Tag kreisweit zusätzliche Regeln der Inzidenzstufe 1 (10 bis 35). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes beträgt 24,5; der Bundesdurchschnitt 17,8.

Ein Covid-19-Patient wird im Krankenhaus behandelt

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.127 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.584 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen. Im Krankenhaus wird derzeit ein Covid-19-Patient behandelt, nicht intensivmedizinisch. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe ist ein Bewohner infiziert, fünf Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Weitere Informationen erteilt der Märkische Kreis oder das Land NRW.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 1 Infizierter, 741 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

• Balve: 1 Infizierter, 367 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 2 Infizierte, 952 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 8 Infizierte, 1.470 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 0 Infizierter, 212 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 31 Infizierte, 4.285 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

• Kierspe: 7 Infizierte, 980 Gesundete, 6 Kontaktperson und 17 Verstorbene

• Lüdenscheid: 41 Infizierte, 4.188 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

• Meinerzhagen: 5 Infizierte, 1.515 Gesundete, 3 Kontaktperson und 28 Verstorbene

• Menden: 10 Infizierte, 2.135 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 296 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 0 Infizierte, 544 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 9 Infizierte, 1.402 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 12 Infizierte, 1.153 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn