Corona-Pandemie 39 neue Corona-Fälle in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Die Inzidenz im Märkischen Kreis steigt auf 165,7.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Montag (15. November) 270 Neuinfektionen. Aktuell sind 1017 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert.

Die Neuinfektionen seit Montag verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (5), Balve (4), Halver (17), Hemer (15), Herscheid (7), Iserlohn (39), Kierspe (52), Lüdenscheid (60), Meinerzhagen (17), Menden (23), Neuenrade (5), Plettenberg (9), Schalksmühle (4) und Werdohl (13). In Quarantäne befinden sich zudem 472 Menschen. Beim Gesundheitsamt wurden vier weitere Todesfälle aktenkundig: Aus Balve starb eine 84-jährige Seniorin mit Vorerkrankungen und vollständig geimpft. Aus Plettenberg starben ein 87-jähriger Mann mit vollständiger Impfung und Vorerkrankungen und eine 73-jährige Frau, ungeimpft und mit Vorerkrankungen. Aus Lüdenscheid starb eine 89-jährige Frau ohne Impfschutz und mit Vorerkrankungen. Alle Patienten waren in stationärer Behandlung. Im November sind bisher zehn Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Im Oktober waren es 11 und im September sieben.

Gesamtinfektionen: 26.869, Genesene: 25.406 Krankenhäuser: 30 Covid-19-Patienten, davon acht auf der Intensivstation (davon werden fünf Patienten beatmet). Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe: 27 infizierte Bewohner, 29 Beschäftigte in Quarantäne. Schulen: 175 Fälle, Kitas: acht Fälle. Sieben-Tage-Inzidenz: 165,7 (Vorwoche: 122,4).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 16 Infizierte, 875 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 12 Infizierte, 460 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 60 Infizierte, 1.121 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 88 Infizierte, 1.790 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 35 Infizierte, 292 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 169 Infizierte, 5.504 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 83 Verstorbene

• Kierspe: 141 Infizierte, 1.263 Gesundete, 132 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 187 Infizierte, 5.259 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 83 Verstorbene

• Meinerzhagen: 51 Infizierte, 1.742 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 113 Infizierte, 2.558 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 6 Infizierte, 342 Gesundete, 4 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 28 Infizierte, 656 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 52 Infizierte, 1.710 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 40 Verstorbene

• Schalksmühle: 14 Infizierte, 390 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 45 Infizierte, 1.444 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

