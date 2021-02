4,6 Millionen für Umbau der Iserlohner Schule Im Wiesengrund

Iserlohn. Mit einem baldigen Beschluss können die Planungen vorangetrieben werden. Doch es gibt offene Fragen.

An der Grundschule Im Wiesengrund soll der gewünschte Umbau inklusive Modernisierung endlich Realität werden. Das Thema steht auf der Tagesordnung des Schulausschusses am Donnerstag und könnte bereits am 23. Februar durch den aktuell zuständigen Haupt- und Personalausschuss im Grundsatz beschlossen werden. 4,6 Millionen Euro soll die Maßnahme kosten. „Die Umbaumaßnahme wird (...) umgesetzt. Die benötigten Finanzmittel in der Gesamthöhe von rund 4,6 Millionen Euro werden im Wirtschaftsplan KIM (Kommunales Immobilien-Management) bereitgestellt“, heißt es in der Drucksache.

Der Schule wurde darum seitens der Verwaltung bei der Anpassung des Raumbedarfs schon vor Jahren eine hohe Priorität eingeräumt. Die politische Diskussion über einen notwendigen Umbau gibt es ebenfalls bereits seit rund sieben Jahren. Der Schulausschuss hatte vor Jahren schon den Grundsatzbeschluss gefasst, den gesamten Gebäudetrakt der Grundschule Im Wiesengrund zuzuweisen. Nach dem Aus der Hauptschule hatte allerdings die Gesamtschule Seilersee deren Gebäudeteil provisorisch nutzen müssen.

Noch keine Angaben zum nötigen Umzug und Baustart

Nachdem dann im Rathaus die Brandschutzmängel bekannt wurden, zog die Schulverwaltung zum Wiesengrund, die wiederum das Gebäude vor einem Umbau zunächst verlassen müsste und zum Bömberg soll, wenn denn dort die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind.

Eine sichere Angabe, wann Umzug und Baustart genau geschehen könnten, gibt es derzeit noch nicht. „Die Ausschreibungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagt KIM-Leiterin Claudia Zawada auf Nachfrage am Montag. „Im Moment kann man da noch keine Prognose stellen, weil da vieles ineinander greift. Wir sind aber dran.“

Als wesentliche Kostenfaktoren bei dem angedachten Umbau führt die Verwaltung die Herstellung von Barrierefreiheit, die Anpassung des Brandschutzes und technische Modernisierungen an. Zwei Aufzüge, mehrere Rampen sowie behindertengerechte Toiletten werden benötigt. Auch muss noch ein Übergang zwischen den beiden Gebäudeteilen geschaffen werden, die bisher lediglich getrennt voneinander genutzt wurden.

Böden, Leitungen, Durchbrüche für das neue Raumprogramm und mehr – die Pläne für das Gebäude sind umfassend. 16 Unterrichts-, dazu diverse Fach-, Mehrzweck-, Zusatzräume und mehr werden benötigt. Allein für die Herstellung des Übergangs zwischen den beiden Gebäudeteilen plus des Schaffens von Barrierefreiheit sind 700.000 Euro veranschlagt.

„In den letzten Jahren wurde das Raumprogramm ausführlich zwischen Verwaltung und Schul-/OGS-Leitung abgestimmt“, heißt es nun in der Vorlage für die Ausschüsse. „Es galt, alle heutigen Anforderungen an ein zukunftsfestes Raumprogramm, neben den reinen Klassenräumen auch Mehrzweck- und Differenzierungsräume, zu kombinieren mit den besonderen Anforderungen des Standortes und des pädagogischen Konzeptes der Schule“, die unter anderem jahrgangsübergreifenden Unterricht in den ersten Jahrgängen anbietet, wie es heißt.

Umbau müsste im laufenden Betrieb erfolgen

Dies alles sei zu realisieren in dem vorhandenen Gebäudebestand, um dann mittelfristig das vorhandene inzwischen für den Bedarf zu kleine OGS-Gebäude einer anderen Nutzung zuzuführen und auf das übergangsweise errichtete Mensa-Gebäude zu verzichten. Insgesamt müsse berücksichtigt werden, dass es sich in großen Teilen um ein rund 60 Jahre altes Gebäude handele, das allein aufgrund seines Alters einer deutlichen technischen Aufwertung bedürfe.

Neben der reinen Umbaumaßnahme sollen „Folgekosten bezogen auf die Umbaumaßnahmen von rund 124.000 Euro jährlich“ entstehen, wie es heißt. Das Kommunale Immobilien-Management schätzt für die Dauer der Baumaßnahme, wenn denn begonnen wird, einen Zeitraum von zwei Jahren von den ersten Werkplanungen/Ausschreibungen bis zur Bauabnahme. Dabei sei zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Maßnahmen im laufenden Betrieb abgewickelt werden müsse.