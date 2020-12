45 neue Corona-Fälle in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Drei Todesfälle gibt es in Zusammenhang mit Covid-19 in Werdohl.

Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 216 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In Werdohl sind in Zusammenhang mit Covid-19 drei weitere Todesopfer zu beklagen. Ein 85-jähriger Senior wurde stationär behandelt und beatmet. Eine 88-Jährige und eine 93-Jährige Dame sind in einer Pflegeeinrichtung gestorben.

Aktuell sind 888 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen befinden sich auch 2464 Männer und Frauen in häuslicher Isolation. 213 Personen konnten am Wochenende als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Die 216 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+45), Hemer (+12), Altena (+13), Balve (+8), Halver (+7), Herscheid (+2), Kierspe (+30), Lüdenscheid (+26), Meinerzhagen (+10), Menden (+20), Nachrodt-Wiblingwerde (+5), Neuenrade (+6), Plettenberg (+14), Schalksmühle (+5) und Werdohl (+13).

In den letzten sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 127,7 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Kreises hatten am Montag insgesamt 556 Coronatestungen, davon 175 an der Teststation in Lüdenscheid, 249 an der in Iserlohn und 132 mobil geplant.

Derzeit werden 94 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. 18 davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 97 Corona-Infektionen, in den Schulen 41 und in den Kindertageseinrichtungen 14. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder bei der Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 55 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5642 Coronafälle. 4688 Personen haben den Virus überwunden; 66 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter liegt bei 77 Jahren. Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:• Altena: 52 Infizierte, 142 Gesunde, 186 Kontaktpersonen und 2 Tote • Balve: 18 Infizierte, 73 Gesunde und 70 Kontaktpersonen • Halver: 24 Infizierte, 254 Gesunde, 62 Kontaktpersonen und 3 Tote • Hemer: 62 Infizierte, 390 Gesunde, 211 Kontaktpersonen und 1 Toter • Herscheid: 9 Infizierte, 36 Gesunde und 16 Kontaktpersonen • Iserlohn: 209 Infizierte, 1155 Gesunde, 496 Kontaktpersonen und 12 Tote • Kierspe: 59 Infizierte, 199 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 2 Tote • Lüdenscheid: 94 Infizierte, 811 Gesunde, 255 Kontaktpersonen und 10 Tote • Meinerzhagen: 87 Infizierte, 276 Gesunde, 156 Kontaktpersonen und 6 Tote • Menden: 77 Infizierte, 524 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 15 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 20 Infizierte, 90 Gesunde, 57 Kontaktpersonen, 1 Toter • Neuenrade: 28 Infizierte, 186 Gesunde und 103 Kontaktpersonen, 1 Toter • Plettenberg: 56 Infizierte, 228 Gesunde, 245 Kontaktpersonen und 3 Tote • Schalksmühle: 16 Infizierte, 87 Gesunde, 72 Kontaktpersonen und 2 Tote • Werdohl: 77 Infizierte, 237 Gesunde, 195 Kontaktpersonen und 8 Tote