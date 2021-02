46sieben-Planer: „Netzvariante wird nicht weiter verfolgt“

Neheim/Menden. Der BUND wollte eine sogenannte Netzlösung für den A46-Lückenschluss. Im Gespräch erteilten die Planer dieser Idee nun eine endgültige Absage.

Autobahn Westfalen und Straßen NRW haben nach eigener Darstellung ihre Zusage eingehalten, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die ersten Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung des Projekts 46sieben zu erläutern.

Sicht der Planer

Bei dem digitalen Treffen am Donnerstag Nachmittag stellte der Verkehrsgutachter Friedhelm Kossmann (SSP Consult Köln) die verkehrlichen Wirkungen der sogenannten Netzlösung des BUND und einer „46sieben-Trasse“, wie sie im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) enthalten ist, heraus. Kossmann betonte, die Netzlösung sei ungeeignet, die Verkehrsdefizite in der Region zu beheben. Straßen NRW hatte bereits zu Beginn des Planungsprozesses im Jahr 2018 zugesagt, die Netzlösung des BUND und eine mögliche 46sieben-BVWP-Variante in einer aktuellen, objektiven Verkehrsuntersuchung noch einmal nachzurechnen. Das Ergebnis, so Kossmann: Die Ziele, die der Gesetzgeber mit dem Lückenschluss erreichen will - Konzentration auf eine durchgängige Verbindung von Hemer/Menden bis Neheim, Erreichbarkeit der Region und Entlastungseffekte in den Ortslagen von Hemer und Menden - könnten mit der Netzlösung nicht erreicht werden. „Damit wird die Netzvariante von uns nicht weiter verfolgt“, sagte Heike Ischebeck, Abteilungsleiterin Planung bei Autobahn Westfalen.

Kombi aus Autobahn und Bundesstraße

Der Gesetzgeber habe sich für die Kombi-Lösung aus Autobahn und Bundesstraße entschieden, nicht für Ortsumgehungen. „Wir haben einen gesetzlich festgeschriebenen Auftrag, „46sieben“ zu planen. Davon können wir – ohne ein gegenteiliges politisches Mandat – nicht abweichen“, sagte Klaus Gillmann, Projektleiter Autobahn Westfalen. „Wir können und wollen ihnen dabei nicht folgen“, erklärte ein Vertreter des BUND NRW. Autobahn Westfalen und Straßen NRW wiederholten ihr Angebot an die ehrenamtlichen Naturschutzverbände, sich am Dialogforum und damit an der Möglichkeit zu beteiligen, das Projekt „46sieben“ mitzugestalten.

