48 neue Corona-Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 279,7.

Das Kreisgesundheitsamt hat 289 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages registriert. Insgesamt sind laut Pressemitteilung aktuell 1680 Menschen mit Covid-19 infiziert.

Die 289 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (5), Balve (7), Halver (17), Hemer (36), Herscheid (7), Iserlohn (48), Kierspe (19), Lüdenscheid (63), Meinerzhagen (9), Menden (33), Nachrodt-Wiblingwerde (4), Neuenrade (13), Plettenberg (5), Schalksmühle (7), Werdohl (16). Aktuelle Indexfälle: 1.680 (Vortag: 1.476; Vorwoche: 1.017). In Quarantäne befinden sich zudem 597 Menschen.

In Krankenhäusern werden derzeit 52 Covid-19-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation (davon werden fünf Patienten beatmet). Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 28 infizierte Bewohner, 32 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen sind 254 Corona-Fälle registriert, in Kitas 42. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 279,7 (Vortag: 267,9; Vorwoche: 165,7).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 49 Infizierte, 882 Gesundete, 16 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 28 Infizierte, 463 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 100 Infizierte, 1.150 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 126 Infizierte, 1.843 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 37 Infizierte, 313 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 284 Infizierte, 5.592 Gesundete, 75 Kontaktpersonen und 84 Verstorbene

• Kierspe: 232 Infizierte, 1.301 Gesundete, 151 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 341 Infizierte, 5.350 Gesundete, 141 Kontaktpersonen und 85 Verstorbene

• Meinerzhagen: 82 Infizierte, 1.768 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 178 Infizierte, 2.607 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 19 Infizierte, 344 Gesundete, 5 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 35 Infizierte, 672 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 56 Infizierte, 1.738 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 41 Verstorbene

• Schalksmühle: 31 Infizierte, 395 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 82 Infizierte, 1.459 Gesundete, 24 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

