49 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Im Märkischen Kreis gibt es jetzt 2475 Infizierte.

Aktuell sind 2475 Einwohner im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt registrierte am Mittwoch 302 Neuinfektionen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (16), Balve (6), Halver (18), Hemer (33), Herscheid (5), Iserlohn (49), Kierspe (13), Lüdenscheid (45), Meinerzhagen (32), Menden (27), Nachrodt-Wiblingwerde (7), Neuenrade (10), Plettenberg (17), Schalksmühle (12) und Werdohl (11). In einem Fall wird der Wohnort noch ermittelt. In Quarantäne befinden sich zudem 704 Menschen.

Verstorbene (in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion): 465. Am Mittwoch wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall gemeldet. Ein 94-jähriger Mann aus Altena starb im Krankenhaus. Er war nicht geimpft und litt an Vorerkrankungen. Im Dezember wurden bisher neun Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig (November 2021: 20; Dezember 2020: 90). In Krankenhäusern werden 64 Covid-19-Patienten behandelt, davon 16 auf der Intensivstation (davon sieben beatmet). Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 23 infizierte Bewohner, 38 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 335 Corona-Fälle, in Kitas: 49. Sieben-Tage-Inzidenz: Nach Berechnungen des Märkischen Kreises liegt der Inzidenzwert bei 359,5 (Vorwoche: 334,5).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 118 Infizierte, 958 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Balve: 58 Infizierte, 498 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 145 Infizierte, 1.294 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 210 Infizierte, 2.014 Gesundete, 67 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 37 Infizierte, 359 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

Iserlohn: 415 Infizierte, 5.961 Gesundete, 113 Kontaktpersonen und 87 Verstorbene

• Kierspe: 164 Infizierte, 1.593 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 22 Verstorbene

• Lüdenscheid: 546 Infizierte, 5.783 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und 89 Verstorbene

• Meinerzhagen: 162 Infizierte, 1.889 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 30 Verstorbene

• Menden: 200 Infizierte, 2.826 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 48 Infizierte, 368 Gesundete, 15 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 66 Infizierte, 721 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 7 Verstorbene

• Plettenberg: 147 Infizierte, 1.840 Gesundete, 36 Kontaktpersonen und 42 Verstorbene

• Schalksmühle: 67 Infizierte, 435 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 91 Infizierte, 1.566 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

• Ort unbekannt: 1 Infizierter

