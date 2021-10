50 Jahre Einkaufen auf der grünen Wiese

Iserlohn. Am 28. Oktober 1971 - heute vor 50 Jahren öffnete das Flake Center erstmals seine Pforten.

Einkaufsmärkte an der Raiffeisenstraße sind seit einem halben Jahrhundert eine feste Größe in der Iserlohner Handelslandschaft. Einkaufen auf der grünen Wiese war im Jahr 1971 jedoch etwas ganz Neues. Das bekamen die Mitarbeiter des Flake-Centers am 28. Oktober dieses Jahres zu spüren, als sie zum ersten Mal die Pforten des neu errichteten Einkaufsmarktes öffneten – und gleich wieder schließen mussten, weil der Andrang zu groß war.

Als Ende November 2017 Kaufland an der Raiffeisenstraße nach einjähriger Umbauphase wieder öffnete, war das Interesse in der Bevölkerung groß. Aber das war nicht zu vergleichen mit den Menschenmassen, die 1971 die Eröffnung des Flake-Centers feierten. 80.000 Artikel auf 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche versprach der Konzern, ebenso 600 kostenlose Parkplätze. „Und nach dem Einkauf fahren Sie mit dem Einkaufswagen direkt zum Auto“, hieß es in einer Anzeige, die das Unternehmen im Vorfeld in der Heimatzeitung geschaltet hatte. Eine völlig neue Einkaufskultur, der Einkauf mit dem „Hackenporsche“ im Tante Emma-Laden gehörte jetzt endgültig der Vergangenheit an.

Platzkonzerte und Feuerwerkzur Eröffnung

Und die Macher des Flake-Centers taten wirklich alles, um das Interesse der Iserlohner anzuheizen: Einen Tag vor der Eröffnung wurden auf dem Parkplatz Oststraße, auf dem Schillerplatz und am Poth Platzkonzerte einer Musikkapelle abgehalten. Sogar einen Abmarsch von der damaligen Aral-Tankstelle an der Ecke Memelstraße/Gerling­ser Weg zum neuen Flake-Center gab es, mit einem abschließenden großen Feuerwerk in den Abendstunden. „Machen Sie es wie Familie Fröhlich: Kommen Sie zur Eröffnung des Flake-Centers Iserlohn“, hieß es in der Werbung. Und dies ließen sich die Iserlohner nicht zweimal sagen. Alle wollten Familie Fröhlich sein und sich mit frischem Fleisch, Lebensmitteln, Haushaltswaren, Autozubehör, Textilien, Möbeln, Schuhen, Kosmetika, Blumen, Schmuck, Sofortreinigung, Zeitschriften und Tabakwaren eindecken.

Sogar eine Zoohandlung mit „lebenden Tieren“ gab es. Alles unter einem Dach – und wenn man wollte, konnte man nach dem Einkauf auch noch ins Schnell-Restaurant. Das Einkaufserlebnis sollte perfekt werden und das wünschten sich wohl auch viele Iserlohner. „Mit Kind und Kegel und Mann und Roß und Wagen zogen sie zur Raiffeisenstraße. Die kauf- und schaulustigen Iserlohner machten sich auf den Weg und holten aus zum großen Schlag auf das neue Einkaufszen­trum Flake im Westen der Stadt“, heißt es im Artikel zur Neueröffnung in der Heimatzeitung. Menschenmassen hatten sich um 10 Uhr vor den Einkaufstoren versammelt und warteten auf den Einlass. Doch dieser verzögerte sich um 20 Minuten, da zunächst die Feuerwehr prüfen musste, ob alle Brandschutz-Auflagen erfüllt wurden. Danach gab es kein Halten mehr. Innerhalb von Minuten, so der Chronist, war das Einkaufszentrum überflutet von rennenden, schauenden, rufenden und kaufenden Menschen. Vor allem die Textilabteilung gleich am Eingang muss es den Kunden angetan haben. Die Abteilung war innerhalb kürzester Zeit restlos überfüllt und musste geschlossen werden. „Der Mann am Lautsprecher erlebte seine Stunde der Bewährung. Mit eindringlicher Stimme forderte er die Kunden auf, sich in den anderen Abteilungen umzusehen und die Textilstände zunächst zu verschonen. Die Menge verteilte sich. Die Textilstände blieben weiterhin umlagert“, so der Chronist.

Menschenmassen ließendas Personal verzweifeln

Ein Chaos bahnte sich an: Alle 800 Einkaufswagen waren schnell vergriffen – und zu allem Überfluss versagten auch noch zwei Kassen wegen eines Stromausfalls den Dienst. Der Mann am Lautsprecher rief zunächst nach Helfern und gab dann schließlich auf. Er ließ um 11.05 Uhr die Eingänge schließen, eine Dreiviertelstunde nach der Eröffnung war der Betrieb zusammengebrochen. „Iserlohn hatte mit allen Mitteln zugeschlagen. Und das drei Tage vor dem Ersten“, schließt der Berichterstatter der Heimatzeitung seinen Artikel. Bis 1983 kauften die Iserlohner im Flake-Center ein, dann gab es einen Inhaberwechsel. Nach einem großangelegten Umbau öffnete „Continent“ seine Pforten, das später dann zu „real“ wurde.

