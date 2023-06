5000 Euro Schaden: Polizei Iserlohn sucht Unfallverursacher

Iserlohn. An der Straße Im Lau in Iserlohn ist ein Fahrzeug stark beschädigt worden, der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Zwischen Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr ist an der Straße Im Lau in Iserlohn ein Fahrzeug stark beschädigt worden.

In Höhe der Hausnummer 1 wurde laut Polizeibericht der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte silberne Kia an der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich allerdings von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohner entwickeln Escape-Spiele für draußen +++

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02371/9199-7105 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn