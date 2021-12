53 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. 2219 Fälle gibt es derzeit im Märkischen Kreis.

Das Kreisgesundheitsamt hat 315 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages registriert. Insgesamt sind aktuell 2219 Menschen mit Covid-19 infiziert.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (10), Balve (7), Halver (21), Hemer (30), Herscheid (5), Iserlohn (53), Kierspe (18), Lüdenscheid (83), Meinerzhagen (13), Menden (19), Nachrodt-Wiblingwerde (7), Neuenrade (10), Plettenberg (22), Schalksmühle (8) und Werdohl (9). In Quarantäne befinden sich zudem 618 Menschen. Es gibt zwei neue Todesfälle. Ein 76-jähriger Mann aus Lüdenscheid (nicht geimpft, mit Vorerkrankungen) starb im Krankenhaus. Darüber hinaus verstarb ein 76-jähriger Mann aus Kierspe (zweifach geimpft, mit Vorerkrankungen), ebenfalls im Krankenhaus. Im November hat es somit 20 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. In Krankenhäusern werden derzeit 54 Covid-19-Patienten behandelt, davon 15 auf der Intensivstation (davon werden fünf Patienten beatmet). Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 15 infizierte Bewohner, 33 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 311 Indexfälle, an Kitas 49. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 329,6 (Vortag: 323,5; Vorwoche: 279,7).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 82 Infizierte, 902 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 40 Infizierte, 475 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 139 Infizierte, 1.197 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 177 Infizierte, 1.900 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 39 Infizierte, 329 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 393 Infizierte, 5.703 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene

• Kierspe: 204 Infizierte, 1.440 Gesundete, 72 Kontaktpersonen und 21 Verstorbene

• Lüdenscheid: 470 Infizierte, 5.507 Gesundete, 140 Kontaktpersonen und 87 Verstorbene

• Meinerzhagen: 126 Infizierte, 1.808 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 189 Infizierte, 2.695 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 35 Infizierte, 350 Gesundete, 9 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 55 Infizierte, 689 Gesundete, 16 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 136 Infizierte, 1.771 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 41 Verstorbene

• Schalksmühle: 47 Infizierte, 407 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 87 Infizierte, 1.498 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

