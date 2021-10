56 neue Infektionen im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. Ein Dutzend neue Coronafälle wurden seit Mittwoch in Iserlohn registriert.

Seit Mittwoch hat das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises laut einer Pressemitteilung 56 labor-technisch bestätigte Coronanachweise registriert.

DieNeuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (1), Balve (3), Halver (2), Hemer (6), Iserlohn (12), Kierspe (6), Lüdenscheid (12), Meinerzhagen (4), Menden (6), Neuenrade (1), Plettenberg (1), Schalksmühle (1), und Werdohl (1).

Derzeit gibt es 385 Infizierte (Vorwoche: 368). In Quarantäne befinden sich zudem 130 Personen. 430 Menschen sind gestorben. Die Zahl der Gesamtinfektionen liegt bei 24.915, die der Genesenen bei 24.100. In Krankenhäuser werden 13 Covid-19-Patienten behandelt, davon sieben auf Intensivstationen (davon werden vier Patienten beatmet).

In stationären Einrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten und in der Eingliederungshilfe gibt es elf infizierte Bewohner, fünf Beschäftigte sind in Quarantäne. An Schulen sind 43 Coronafälle bekannt, in Kitas neun.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 50,4 (Vorwoche: 56,3), die Hospitalisierungsrate (Land NRW) bei 1,70 (Vorwoche: 1,38). Der Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW / Divi-Intensivregister) liegt bei 5,72 Prozent (Vorwoche: 5,75 Prozent).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 15 Infizierte, 830 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 26 Verstorbene

• Balve: 29 Infizierte, 413 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 13 Infizierte, 1.042 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 25 Infizierte, 1.703 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 9 Infizierte, 261 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 98 Infizierte, 5.212 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 80 Verstorbene

• Kierspe: 29 Infizierte, 1.199 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 18 Verstorbene

• Lüdenscheid: 70 Infizierte, 4.976 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 25 Infizierte, 1.664 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 26 Infizierte, 2.437 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierter, 332 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 8 Infizierte, 637 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 27 Infizierte, 1.619 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 37 Verstorbene

• Schalksmühle: 1 Infizierter, 372 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 9 Infizierte, 1.403 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn