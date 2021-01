59-jährige Iserlohnerin mit Covid-19 gestorben

Iserlohn/Märkischer Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit im Märkischen Kreis bei 141,6.

Das Kreisgesundheitsamt zählt aktuell 792 Männer und Frauen, die den Corona-Virus in sich tragen. Mit ihnen stehen 1577 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die 191 Neuinfektionen vom Wochenende verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+21), Altena (+7), Balve (+6), Halver (+12), Hemer (+10), Herscheid (+3), Kierspe (+13), Lüdenscheid (+40), Meinerzhagen (+14), Menden (+12), Nachrodt-Wiblinwerde (+2), Neuenrade (+3), Plettenberg (+16), Schalksmühle (+5) und Werdohl (+26). Bei einem Infizierten ist der Ort noch unbekannt.

Nach Berechnungen Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen sieben Tagen 141,6 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind zu beklagen. Es handelt sich um einen 77-Jährigen aus Altena, eine 59-jährige Frau aus Iserlohn, eine 79-Jährige aus Kierspe und einen 70 Jahre alten Mann aus Neuenrade.

Die Gesundheitsdienste hatten für Montag 172 Coronatestungen geplant, davon 34 an der Teststation in Lüdenscheid, 29 an der in Iserlohn und 109 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 99 Covid-19-Patienten behandelt, davon 18 intensivmedizinisch. 15 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 88 Bewohner mit einem positiven Corona-Nachweis registriert, 72 vom Personal stehen unter Quarantäne.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar vergangenen Jahres 9675 Einwohner mit dem Virus infiziert. 8883 Personen haben Corona überwunden. 188 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 39 Infizierte, 374 Gesundete, 45 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Balve: 20 Infizierte, 157 Gesundete und 47 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 27 Infizierte, 343 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 42 Infizierte, 705 Gesundete, 78 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Herscheid: 14 Infizierte, 73 Gesundete und 22 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Iserlohn: 152 Infizierte, 2104 Gesundete, 266 Kontaktpersonen und 31 Tote

• Kierspe: 56 Infizierte, 423 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Lüdenscheid: 138 Infizierte, 1440 Gesundete, 243 Kontaktpersonen und 37 Tote

• Meinerzhagen: 86 Infizierte, 677 Gesundete, 208 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Menden: 55 Infizierte, 974 Gesundete, 94 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 155 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Neuenrade: 10 Infizierte, 307 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 66 Infizierte, 472 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Schalksmühle: 16 Infizierte, 201 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 62 Infizierte, 477 Gesundete, 116 Kontaktpersonen und 18 Tote

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona