60 Millionen an Überbrückungskrediten

Iserlohn. Die Pandemie wirkt sich auch auf Arbeit und Bilanz der Märkischen Bank aus, bei der es zudem einen Wechsel auf der Führungsebene gibt.

Weniger Präsenz, eine fortlaufende Entwicklung hin zum Digitalen, Überbrückungskredite und mehr – die Pandemie hat 2020 auch starken Einfluss auf die Arbeit der Märkischen Bank gehabt, die jetzt im Hotel „VierJahreszeiten“ bei einem Pressegespräch ihre Jahresbilanz bekanntgab. Gleichzeitig wurde Artur Merz als neues Vorstandsmitglied und Nachfolger von Hermann Backhaus präsentiert, der in den Ruhestand geht.

60 Millionen Euro – so hoch liegt allein die Summe der Überbrückungskredite, die zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft in der Krisenzeit im vergangenen Jahr vergeben wurden. Davon waren rund 170 Fälle direkte Corona-Hilfskredite mit einem Volumen von 50 Millionen Euro. Insgesamt vermeldet die Bank ein Neugeschäftsvolumen von 230 Millionen Euro und ein Gesamtvolumen von 991 Millionen (plus 4,5 Prozent) im Kreditgeschäft. Zum allgemeinen Wachstum beigetragen hat hier auch die im Frühjahr 2020 gestartete digitale Baufinanzierungsfiliale mit einem Volumen von 20 Millionen Euro – einer von vielen Posten, die das Wachstum im digitalen Geschäft belegen.

Bei den Kundeneinlagen verzeichnet die Bank ein Wachstum um 6,7 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro. „Fast keine Reisen, Kurzarbeit und die Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust“ – all dieses habe sich auch auf das Sparverhalten der Kunden ausgewirkt, erklärt Hermann Backhaus, der die Entwicklung in Teilen als Problem betrachtet. Denn: „Es wird zu wenig investiert“ – in der Folge werden aus seiner Sicht auch die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, weil Sparen nicht begünstigt werden soll.

Insgesamt überstieg die Bilanzsumme der Bank 2020 erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro – ein Wachstum von 5,5 Prozent. Vorstandsmitglied Achim Hahn sieht hier trotz leichter Rückgänge der Geschäftserträge um 1,3 Prozent eine positive Entwicklung. Immerhin habe auch die Bank unter erheblichen Einschränkungen arbeiten müssen. „Wichtig war, sich schnell auf die Situation einzustellen und nicht in Lauerstellung zu warten. Das erwarten die Kunden auch von uns“, sagt er.

Achim Merz, der ab dem 1. April als Backhaus-Nachfolger auch Vorstandssprecher werden wird, stellt den 27.000 Kunden auch weiterhin eine Dividende „deutlich über dem aktuellen Marktzinsniveau“ in Aussicht. 2,5 Prozent seien hier das Ziel – vorbehaltlich allerdings der Zustimmung der Bankenaufsicht. „Die Mittel sind aber da“, sagt er klar. Die anrechenbaren Eigenmittel liegen bei 151 Millionen Euro, die Gesamtkapitalquote bei 16,2 Prozent – deutlich mehr als die von der Aufsicht verlangte Mindestquote von 10,5 Prozent.

Weil die Banken für ihre Einlagen von der Europäischen Zentralbank kein Geld mehr erhalten, sondern 0,5 Prozent Negativzins bezahlen müssen, wird die Märkische Bank im Neukundengeschäft erstmals ein „Verwahrentgelt“ für Girokonto-Guthaben ab 100.000 Euro berechnen. Sparen kostet also. Hermann Backhaus bedauert diese Entwicklung und rät Kunden, das Gespräch mit Bankberatern zu suchen und „in rentablere Anlageformen“ zu investieren.

Bargeld-Terminal in der Grüne bleibt bestehen

Wie eingangs erwähnt, werden Geschäfte und Beratung bei der Märkischen Bank zunehmend online abgewickelt. „Beim Mobile Banking konnten wir einen Zuwachs um 50 Prozent verzeichnen“, so Achim Hahn. Neun Millionen Log-Ins wurden 2020 gezählt. Bargeldtransaktionen sind rückläufig – das von einigen vor allem älteren Kunden immer wieder befürchtete baldige Aus des Bargeldes sieht man bei der Bank aber nicht bevorstehen.

Das veränderte Kundenverhalten habe allerdings zur Folge gehabt, dass man sich für Filialschließungen in Hagen-Haspe und -Emst sowie in der Grüne entschieden habe. An letzterem Standort, so sagt Herman Backhaus, werde aber das Bargeld-Terminal definitiv verbleiben.

Persönlichen Service will die Bank unter anderem mit dem Angebot „Märkische Bank Direkt“ weiter bieten. 20 Mitarbeiter, allesamt Bankkaufleute, haben hier 2020 rund 120.000 Anrufe bearbeitet.