67 Corona-Neuinfektionen am Wochenende im MK gemeldet

Märkischer Kreis. 17 Neuinfektionen in Iserlohn am Wochenende: Die Zahl der Neuinfektionen im Märkischen Kreis steigt weiter. Der Inzidenzwert klettert auf 32,4.

Am Wochenende sind laut Mitteilung des Märkischen Kreises 67 laborbestätigte Coronanachweise beim Gesundheitsamt eingegangen, am Freitag waren es 28, am Samstag 28 und am Sonntag elf. Die Neuansteckungen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (3), Hemer (6), Iserlohn (17), Kierspe (1), Lüdenscheid (10) Menden (4), Nachrodt-Wiblingwerde (4), Neuenrade (2), Plettenberg (5) und Werdohl (15). 218 Frauen und Männer im Märkischen Kreis sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 145 Kontaktpersonen. In vier Kommunen sind derzeit keine Coronafälle bekannt: Balve, Halver, Herscheid und Schalksmühle.

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz kreisweit 32,4 (Vortag: 30,7) pro 100.000 Einwohner. Die Wochen-Inzidenz des Landes liegt bei 34,5 (Vortag: 34,0) und der Bundesdurchschnitt bei 23,1.

20.628 Menschen im Märkischen Kreis gelten als genesen

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.261 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.628 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

Im Krankenhaus werden derzeit acht Covid-19-Patienten behandelt, davon drei intensivmedizinisch und einer beatmet. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind vier Bewohner infiziert, fünf Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit keine Coronafälle bekannt.

Weitere Informationen erteilen der Märkische Kreis und das Land NRW.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Überblick:

• Altena: 5 Infizierte, 741 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 25 Verstorbene

• Balve: 0 Infizierte, 368 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 0 Infizierte, 954 Gesundete, 1 Kontaktperson und 13 Verstorbene

• Hemer: 16 Infizierte, 1.472 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 0 Infizierter, 212 Gesundete, 1 Kontaktperson und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 49 Infizierte, 4.297 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 76 Verstorbene

• Kierspe: 10 Infizierte, 981 Gesundete, 7 Kontaktperson und 17 Verstorbene

• Lüdenscheid: 54 Infizierte, 4.204 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 79 Verstorbene

• Meinerzhagen: 6 Infizierte, 1.515 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 21 Infizierte, 2.138 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 55 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 4 Infizierte, 296 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 10 Infizierte, 544 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 12 Infizierte, 1.405 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 32 Verstorbene

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 31 Infizierte, 1.156 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

