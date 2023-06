Kriminalität 74-Jähriger in Iserlohn am Geldautomaten bestohlen

Iserlohn. Ein 74-jähriger Iserlohner ist an einem Geldautomaten in der Märkischen Bank an der Turmstraße bestohlen worden.

Ein 74-jähriger Senior aus Iserlohn ist am Dienstagmorgen an einem Geldautomaten in der Märkischen Bank an der Turmstraße überrumpelt und bestohlen worden. Dies berichtet die Polizei am Donnerstag.

+++ Lesen Sie auch: Fünf Verletzte nach illegalem Autorennen in Iserlohn +++

Der Mann hatte gerade seine Bankkarte in den Automaten gesteckt und die Geheimzahl eingetippt, als ihm ein Fremder auf die Schulter tippte und ihn fragte, ob er Englisch spreche. Dann lotste der Fremde den Mann zum Kontoauszugsdrucker und drückte dem verdutzten Iserlohner einen 20-Euro-Schein in die Hand. Erst danach fiel ihm auf, dass die Sparkarte weg war. Sie wurde nicht vom Automaten eingezogen. Es kam jedoch offenbar nicht zu einer Abhebung.

Die Polizei warnt: Am Geldautomaten sollte man sich weder ablenken, noch über die Schulter schauen lassen. Wer das Gefühl hat, „belauert“zu werden, sollte laut seinen Protest dagegen artikulieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn