75-jährige Iserlohnerin beim Einkauf bestohlen

Iserlohn. Nach dem Einkauf in einem Discounter am Bädekerplatz war die Geldbörse einer Iserlohner aus ihrer Tasche verschwunden.

Eine 75-jährige Iserlohnerin kaufte laut Polizeibericht am Dienstag in einer Drogerie am Bädekerplatz ein, lud ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw und ging in einen benachbarten Discounter. Als sie dort bezahlen wollte, war die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche verschwunden, die an ihrem Arm gehangen hatte. Sie ließ ihre Bankkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

