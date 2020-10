78-Jährige in einem Iserlohner Drogeriemarkt bestohlen

Iserlohn. In einem Drogeriemarkt an der Vinckestraße wurde einer 78-Jährigen die Handtasche gestohlen.

In einem Drogeriemarkt an der Vinckestraße verschwand gestern, gegen 18.30 Uhr, eine Handtasche. Laut Polizeibericht verwickelte eine junge Frau das Opfer (78) in ein Gespräch. Kurz drauf war die Tasche verschwunden. Wahrscheinlich agierten die Täter zu zweit. Die Verdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, 18-20, Mundschutz, keine Brille, normale Statur, blonde Haare. Zeugen fanden die Tasche kurz nach 19 Uhr an der Bushaltestelle Konrad-Adenauer-Ring. Das Bargeld war verschwunden. Das Opfer erhielt die Tasche zurück.