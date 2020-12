79 neue Fälle im Märkischen Kreis

Iserlohn/Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat seit gestern 87 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat seit gestern 87 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. 79 Männer und Frauen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Bedauerlicherweise sind zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Das Kreisgesundheitsamt verzeichnet aktuell 986 Personen mit einem positiven Covid-19 -Nachweis. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 2473 Kontaktpersonen. Als nicht mehr ansteckend konnten seit Donnerstag 87 Personen die häusliche Isolierung verlassen. Die Anzahl der Gesundeten ist somit auf 4.984 gestiegen. Die 79 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+3), Balve (+4), Halver (+1), Hemer (+6), Herscheid (+1), Iserlohn (+21), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+10), Meinerzhagen (+1), Menden (+9), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+6), Plettenberg (+3) und Werdohl (+4).

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist bereits am 6. Dezember eine 68-jährige Patientin aus Iserlohn verstorben. Sie wurde stationär behandelt und litt an Vorerkrankungen. Gestern verstarb ein 76-jähriger Werdohler ebenfalls in stationärer Behandlung.

Foto: IKZ

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 152,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 502 Coronatests, davon 197 an der Teststation in Lüdenscheid, 69 an der Station in Iserlohn und 236 mobil. Derzeit werden 97 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 27 intensivmedizinisch. 22 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 120 Corona-Infektionen, in den Schulen 41 und in den Kindertageseinrichtungen 18. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 42 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 6046 Coronafälle. 4.984 Personen haben den Virus überwunden; 76 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Iserlohn: 216 Infizierte, 1.219 Gesunde, 513 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Hemer: 74 Infizierte, 409 Gesunde, 189 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Altena: 66 Infizierte, 159 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Balve: 21 Infizierte, 79 Gesunde und 89 Kontaktpersonen

• Halver: 19 Infizierte, 267 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Herscheid: 9 Infizierte, 41 Gesunde und 29 Kontaktpersonen

• Kierspe: 98 Infizierte, 212 Gesunde, 216 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Lüdenscheid: 105 Infizierte, 847 Gesunde, 325 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Meinerzhagen: 92 Infizierte, 305 Gesunde, 215 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Menden: 93 Infizierte, 551 Gesunde, 181 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 22 Infizierte, 96 Gesunde, 71 Kontaktpersonen, 2 Tote

• Neuenrade: 31 Infizierte, 196 Gesunde und 108 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Plettenberg: 51 Infizierte, 252 Gesunde, 151 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 10 Infizierte, 95 Gesunde, 41 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Werdohl: 79 Infizierte, 256 Gesunde, 127 Kontaktpersonen und 12 Tote