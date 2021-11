79 Neuinfektionen im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. In Iserlohn gibt es innerhalb von 24 Stunden 16 neue Corona-Fälle.

79 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt binnen eines Tages. Insgesamt sind aktuell laut Pressemitteilung 1476 Menschen mit Covid-19 infiziert – ein Rückgang um drei Prozent gegenüber dem Vortag (1522)

In den Krankenhäusern bleibt die Situation weiterhin angespannt. 50 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden stationär behandelt – davon liegen neun auf der Intensivstation, fünf von ihnen müssen beatmet werden. Von den neun Intensivpatienten ist eine Person geimpft, acht sind ungeimpft.

In Zusammenhang mit Covid-19 gibt es einen weiteren Todesfall im Märkischen Kreis – den insgesamt 451. seit Beginn der Pandemie. Ein 93-jähriger Mann aus Plettenberg starb im Krankenhaus. Er war vollständig geimpft und hatte Vorerkrankungen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (4), Balve (1), Halver (5), Hemer (3), Iserlohn (16), Kierspe (8), Lüdenscheid (7), Meinerzhagen (7), Menden (6), Nachrodt-Wiblingwerde (2), Neuenrade (1), Plettenberg (10) und Werdohl (9). In Quarantäne befinden sich zudem 530 Menschen. Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 30 infizierte Bewohner, 31 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 252 Indexfälle, in Kitas 33. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Märkischen Kreis bei 267,9 (Vortag: 256,7)

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 45 Infizierte, 881 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 22 Infizierte, 462 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 88 Infizierte, 1.145 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 96 Infizierte, 1.837 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 32 Infizierte, 312 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 254 Infizierte, 5.574 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 84 Verstorbene

• Kierspe: 218 Infizierte, 1.296 Gesundete, 147 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 299 Infizierte, 5.332 Gesundete, 140 Kontaktpersonen und 85 Verstorbene

• Meinerzhagen: 77 Infizierte, 1.764 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 152 Infizierte, 2.600 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 15 Infizierte, 344 Gesundete, 5 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 23 Infizierte, 671 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 58 Infizierte, 1.731 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 41 Verstorbene

• Schalksmühle: 26 Infizierte, 393 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 71 Infizierte, 1.454 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn