83-jähriger Iserlohner gestorben

Iserlohn/Märkiscer Kreis. Der Kreis teilt aktuelle Coronazahlen mit.

Im Märkischen Kreis sind aktuell 1277 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Kreisgesundheitsamt mit. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Unter häuslicher Quarantäne stehen auch 1279 Kontaktpersonen. Am Wochenende haben sich demnach 186 Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+9), Balve (+4), Halver (+15), Hemer (+10), Herscheid (+1), Iserlohn (+44), Kierspe (+18), Lüdenscheid (+38), Meinerzhagen (+10), Menden (+8), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+8), Plettenberg (+7), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+9). Eine infizierte Person konnte noch keinem Wohnort zugeordnet werden.

Laut RKI haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 134,1 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Wenn der Märkische Kreis bis Mittwoch, 12. Mai, unter einer Inzidenz von 165 bliebe, könnten die Schulen ab Montag, 17. Mai, in den Wechselunterricht starten – soweit das Land dem zustimmt. Am Samstag (8. Mai) hat der Märkische Kreis erstmals einen Inzidenzwert unter 150 erreicht. Bleibt der Inzidenzwert bis Freitag (fünf Werktage) unter 150, könnte am Montag 17. Mai, der Einzelhandel mit „Click & Meet“ öffnen, vorbehaltlich der Zustimmung des Landes. Voraussetzung hierfür ist, dass Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest einer anerkannten Teststelle oder des Arbeitgebers vorzeigen.

Beim Kreisgesundheitsamt auch drei weitere Todesfälle aktenkundig. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben ein 80-jähriger Patient aus Plettenberg, ein 83-jähriger Patient aus Iserlohn und eine 73-jährige Patientin aus Werdohl. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 375 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Insgesamt 19.577 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.925 Personen haben den Virus überwunden. In den Krankenhäusern werden zurzeit 71 Covid-19 Patienten behandelt, davon 21 intensivmedizinisch, 15 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 25 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 37 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 25 und in Kitas 12 Coronafälle bekannt, 24 in Betrieben. Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:• Altena: 39 Infizierte, 640 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 22 Tote• Balve: 33 Infizierte, 320 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 4 Tote• Halver: 77 Infizierte, 821 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 10 Tote• Hemer: 81 Infizierte, 1.315 Gesundete, 97 Kontaktpersonen und 24 Tote• Herscheid: 9 Infizierte, 193 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote• Iserlohn: 250 Infizierte, 3.772 Gesundete, 273 Kontaktpersonen und 73 Tote• Kierspe: 61 Infizierte, 827 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 14 Tote• Lüdenscheid: 269 Infizierte, 3.606 Gesundete, 268 Kontaktpersonen und 68 Tote• Meinerzhagen: 105 Infizierte, 1.337 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 21 Tote• Menden: 130 Infizierte, 1.888 Gesundete, 153 Kontaktpersonen und 52 Tote• Nachrodt-Wiblingwerde: 18 Infizierte, 259 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 11 Tote• Neuenrade: 48 Infizierte, 466 Gesundete und 54 Kontaktpersonen und 3 Tote• Plettenberg: 69 Infizierte, 1.238 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 31 Tote• Schalksmühle: 15 Infizierte, 321 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 6 Tote• Werdohl: 72 Infizierte, 922 Gesundete, 57 Kontaktpersonen und 32 Tote• Ort unbekannt: 1 Infizierter.

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

