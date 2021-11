85 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis steigt auf 325,5.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Wochenende 482 Neuinfektionen registriert – 15,59 Prozent mehr als vor einer Woche (417). 2265 Indexfälle gibt es insgesamt (vergangenen Montag: 1522). In den Krankenhäusern bleibt die Situation angespannt, ist aber nicht so dramatisch wie im Vorjahr. 62 Corona-Patienten liegen in den Krankenhäusern, 14 auf Intensivstationen, davon werden sieben Personen beatmet.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (17), Balve (7), Halver (30), Hemer (34), Herscheid (6), Iserlohn (85), Kierspe (46), Lüdenscheid (102), Meinerzhagen (38), Menden (43), Nachrodt-Wiblingwerde (10), Neuenrade (7), Plettenberg (34), Schalksmühle (13) und Werdohl (9). Bei einer infizierten Person wird der Wohnort noch ermittelt. In Quarantäne befinden sich zudem 549 Menschen.Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 24 infizierte Bewohner, 34 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 320 Fälle, in Kitas 45. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Märkischen Kreis bei 325,5 (Vorwoche: 256,7).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 83 Infizierte, 889 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 35 Infizierte, 468 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 142 Infizierte, 1.172 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 176 Infizierte, 1.870 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 41 Infizierte, 321 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 380 Infizierte, 5.654 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene

• Kierspe: 259 Infizierte, 1.365 Gesundete, 69 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 481 Infizierte, 5.400 Gesundete, 135 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene

• Meinerzhagen: 138 Infizierte, 1.783 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 207 Infizierte, 2.656 Gesundete, 58 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 30 Infizierte, 348 Gesundete, 7 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 46 Infizierte, 681 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 111 Infizierte, 1.760 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 41 Verstorbene

• Schalksmühle: 44 Infizierte, 401 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 91 Infizierte, 1.482 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

