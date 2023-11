9000 Straßenlaternen in Iserlohn und Letmathe dunkel

Wenn Straßenlaternen im Dunkeln – so wie jetzt in Iserlohn und Letmathe – nicht funktionieren, kann das gefährlich werden.

Iserlohn Plötzlich wurde es dunkel auf den Straßen in Iserlohn und Letmathe. 9000 Straßenlampen wollten nicht mehr. Was genau geschehen ist.

Wenn von jetzt auf gleich 9000 Straßenlaternen in Iserlohn und Hemer ausfallen, kann man nur hoffen, dass niemand in Not gerät. Denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist etwas passiert, was sich aktuell bei den Stadtwerken Iserlohn niemand erklären kann. Gegen 0.30 Uhr ging das Licht in der Iserlohner und der Letmather Innenstadt plötzlich aus, und alles war auf einen Schlag dunkel.

Eine kappe halbe Stunde blieb alles dunkel

Bei den Stadtwerken ging automatisch eine Fehlermeldung ein. Die diensthabenden Mitarbeiter kümmerten sich und sorgten dafür, dass 28 Minuten später wieder alles wie gelohnt beleuchtet war. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat um die Uhrzeit sicher schon geschlafen und von der plötzlichen Dunkelheit vor dem Haus nicht viel mitbekommen. Ein bisschen Licht spendete aber der Schnee auf den Bürgersteigen.

Es ist mehr als unangenehm, wenn das Licht der Straßenlaternen nicht mehr verfügbar ist. Chantal Kleine, Marketing-Leiterin Stadtwerke Iserlohn

„Wir sind ratlos“, sagte Marketing-Leiterin Chantal Kleine und erklärte, dass man bei den Stadtwerken mit Hochdruck daran arbeite, der Sache auf den Grund zu gehen. Es sei auf jeden Fall ein Software-Problem, mit dem sich die Mitarbeiter nun beschäftigen müssen. „Es ist mehr als unangenehm, wenn das Licht der Straßenlaternen nicht mehr verfügbar ist“, so Chantal Kleine im Gespräch mit unserer Zeitung.

