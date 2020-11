96 Corona-Neuinfektionen im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Eine 79-jährige Iserlohnerin ist im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung verstorben. 871 Infizierte sind in Quarantäne.

96 Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Donnerstag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. 105 ehemals am Covid-19 Erkrankte sind wieder genesen. Aber leider ist auch ein weiterer Todesfall zu beklagen. Aktuell tragen 871 Männer und Frauen den Virus in sich. In Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung ist eine 79-jährige Iserlohnerin verstorben. Sie war bereits stationär im Krankenhaus behandelt worden.

105 Personen konnten aus der Quarantäne als nicht mehr ansteckend entlassen werden. Mit den 871 Infizierten stehen 2.745 enge Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt laut RKI bei 153,1

Die Neuansteckungen verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+1), Halver (+4), Hemer (+11), Iserlohn (+17), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+8), Meinerzhagen (+7), Menden (+12), Nachrodt (+4), Neuenrade (+5), Plettenberg (+13), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+8). In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 153,1 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben heute insgesamt 468 Coronatestungen in Planung, davon 162 an der Teststation in Lüdenscheid, 240 an der Teststation in Iserlohn und 66 mobil. Derzeit werden 82 Covid-19-Patienten stationär behandelt. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 90 Corona-Infektionen, in den Schulen 72 und in den Kindertageseinrichtungen 13. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 36 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 4.819 Coronafälle. 3.958 Personen haben den Virus bereits überwunden; 51 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 37 Infizierte, 114 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 10 Infizierte, 64 Gesunde und 41 Kontaktpersonen

Halver: 37 Infizierte, 212 Gesunde, 291 Kontaktpersonen und 3 Tote

Hemer: 72 Infizierte, 338 Gesunde, 176 Kontaktpersonen und 1 Toter

Herscheid: 6 Infizierte, 34 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

Iserlohn: 204 Infizierte, 997 Gesunde, 747 Kontaktpersonen und 9 Tote

Kierspe: 49 Infizierte, 158 Gesunde, 173 Kontaktpersonen und 2 Tote

Lüdenscheid: 103 Infizierte, 711 Gesunde, 247 Kontaktpersonen und 9 Tote

Meinerzhagen: 66 Infizierte, 217 Gesunde, 303 Kontaktpersonen und 6 Tote

Menden: 83 Infizierte, 445 Gesunde, 307 Kontaktpersonen und 13 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 15 Infizierte, 79 Gesunde, 17 Kontaktpersonen, 1 Toter

Neuenrade: 33 Infizierte, 152 Gesunde und 94 Kontaktpersonen

Plettenberg: 37 Infizierte, 180 Gesunde, 129 Kontaktpersonen und 3 Tote

Schalksmühle: 11 Infizierte, 76 Gesunde, 56 Kontaktpersonen und 2 Tote

Werdohl: 98 Infizierte, 181 Gesunde, 86 Kontaktpersonen und 1 Toter