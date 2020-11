99 Kinder unter Quarantäne

Iserlohn. An der Südschule hat Corona zugeschlagen – kein Einzelfall. Die Fälle an Schulen häufen sich.

Die Einschläge in den Iserlohner Schulen häufen sich. Wie Schulamtsleiter Wolfgang Kolbe auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, gibt es inzwischen kaum noch eine Schule in Iserlohn, die noch nicht von Quarantäne-Maßnahmen betroffen gewesen wäre. Eine solche Häufung an Infektionen in den Schulen wie nun in der zweiten Welle habe es in der ersten Phase der Pandemie nicht gegeben. Und damit steigen auch die Fälle, in denen die Schulen auf Weisung des Gesundheitsamtes reagieren müssen. Wobei die Reaktionen in den verschiedenen Schulformen durchaus unterschiedlich aussehen. Während an den weiterführenden Schulen die Abstandsregeln so strikt eingehalten und die Kontakte mit infizierten Schülern in der Regel so differenziert nachverfolgt werden können, dass es reicht, einzelne Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen, komme das Gesundheitsamt an den Grundschulen nicht umhin, ganze Klassen aus der Schule zu nehmen.

Eine komplette Schließung hat es in Iserlohn allerdings nach wie vor erst einmal gegeben: Wie berichtet wurde kurz vor den Herbstferien die Hennener Grundschule für wenige Tage geschlossen. Die Quarantäne ganzer Klassen oder Teile von Klassen hätten sich laut Kolbe aber in der gegenwärtigen zweiten Welle inzwischen stark gehäuft. Aktuell ist die Südschule stark betroffen. 107 Personen stehen dort derzeit unter Quarantäne – drei Lehrkräfte, drei Erzieherinnen, zwei Ergänzungskräfte und 99 Kinder, was rund einem Drittel der kompletten Schülerschaft von derzeit 301 Schülerinnen und Schülern entspricht.

Zwei Geschwisterkinder hatten sich in der vergangenen Woche infiziert und anschließend einige Tage an der Schule verbracht. Daher wurden ihre beiden Klassen – eine dritte und eine erste Klasse – sowie Teile einer vierten und zweier zweiten Klassen, zu denen die beiden Kinder in der Ganztagsbetreuung und bei AGs Kontakt hatten, unter Quarantäne gestellt. „Einmal quer durch die Schule“, wie Schulleiter Uli Römer sagt. Für die Südschule ist es der erste schwere Corona-Fall. „Und den müssen wir auch so schnell nicht wieder haben“, sagt Römer. Denn natürlich bedeuten die Bewältigung der Ausnahmesituation und die vielen Quarantäne-Fälle einen enormen Mehraufwand. So werden die fehlenden Kinder natürlich zu Hause weiter beschult. In den Klassen, die nur teilweise betroffen sind, müssen die Lehrkräfte nun den Präsenzunterricht leisten und gleichzeitig den Stoff für Zuhause aufbereiten.

Kommunikation ist derzeit das große Thema

Aus den Erfahrungen der Schulschließungen von April und Mai habe man auch gelernt, dass es wichtig ist, persönlichen Kontakt über das Telefon oder per Video zu den Schülern zu halten. „Wir wollen die Kinder zu Hause nicht alleine mit den Aufgaben lassen“, sagt Römer.

Kommunikation ist derzeit generell das größte Thema. Nicht nur, weil es jetzt generell unruhig an der Schule ist und es eine große Unsicherheit bei den Kindern, die noch zur Schule gehen, gibt. Sondern auch, weil das Gesundheitsamt spürbar mit den vielen Fällen im Märkischen Kreis zu kämpfen habe und die Schule nun einige Aufgaben bei der Bewältigung mit übernehme – vor allem eben in der Kommunikation. „Wir schreiben derzeit täglich Elternbriefe.“

Was Uli Römer aber auch beobachtet, ist, dass derzeit sehr viele Corona-Fälle in die Schulen getragen werden, dort aber nicht so stark, wie man hätte befürchten können, weitergetragen werden. „Nach meinen Beobachtungen gehören Schulen nicht zu den Hot-Spots mit Superspreading.“ Das spreche auch dafür, dass die Maßnahmen in den Schulen sehr gut funktionieren.