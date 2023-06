A 46-Auffahrt Iserlohn-Zentrum wegen Ölspur gesperrt

Iserlohn. Die Auffahrt zur A 46 in Iserlohn-Zentrum ist wegen einer massiven Ölspur im Bereich der Kurve gesperrt. Die Reinigungsarbeiten laufen.

Die Auffahrt der Autobahn 46 in Iserlohn-Zentrum ist gesperrt. Grund ist laut Polizei eine Ölspur im Bereich der Auffahrt. Die Reinigungsarbeiten dauern an.

Bereits am frühen Morgen des Mittwochs wurde die Verunreinigung mit Öl der Fahrbahn auf der A 46 bekannt. Im Kurvenbereich der Auffahrt in Richtung Hagen ist ein großes Areal betroffen, so dass Gefahr droht, so die Polizei. Daher wurde die Auffahrt gegen 9.30 Uhr gesperrt. Straßen NRW wurde zur Gefahrenstelle gerufen und soll nach einer Einschätzung der Situation schnellstmöglich die Reinigungsarbeiten vornehmen. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Hinzu kommt noch ein weiteres Hindernis: Ein Lkw steht noch in der Auffahrt im Bereich der massiven Verunreinigung mit Öl und kann sich laut eigener Aussagen nicht fortbewegen. Ein Abschleppwagen wurde hinzugerufen, um das Fahrzeug abzuschleppen.

Es ist noch unklar, wie lange die Sperrung andauern wird.

