„a-Bus“-Projekt Iserlohn: Ausschreibung für den Fahrzeugkauf

Eine Woche zuvor hatte Forschungsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart noch im repräsentativen Rahmen des Landtages den Förderbescheid überreicht, am Donnerstag trafen sich die Vertreter aller Beteiligten des Projektes „a-Bus Iserlohn - New Mobility Lab“ dort, wo tatsächlich im Rahmen der Lehre an und mit Fahrzeugtechnik gearbeitet wird: in der Automotive-Halle auf dem Gelände der Fachhochschule Südwestfalen am Frauenstuhlweg.

Das FH-Gelände ist bekanntermaßen das Ziel der geplanten, zunächst automatisch, später autonom befahrenen Busverbindung auf der rund 1,5 Kilometer langen Teststrecke, die am Stadtbahnhof beginnt. Prof. Dr.-Ing. Andreas Nevoigt vom Iserlohner FH-Standort konnte als stellvertretender Hausherr die Gäste begrüßen, die sich unter Corona-Bedingungen an Stehtischen im Raum verteilt hatten: neben Thorsten Schick als stellvertretender Bürgermeister und Landtagsabgeordneter auch Ressortleiter Christian Eichhorn und seinen Mitarbeiter Manuel Weniger aus dem Bereich Sicherheit, Bürger, Feuerwehr des Iserlohner Rathauses, Reiner Timmreck als Geschäftsführer der Stadtwerke Iserlohn, Stefan Janning als Prokurist der Märkischen Verkehrsgesellschaft und Prof. Dr.-Ing. Ulf Witkowski vom Soester FH-Standort.

Nevoigt, selbst Fachmann für Fahrwerktechnik und Technische Mechanik, sprach zunächst von den unterschiedlichen Aspekten des Projektes und schilderte eine Zweiteilung zwischen der Evaluation, also der Erprobung des vollautomatischen Fahrens und dem Thema Datenanbindung an (zusammen mit Studenten zu entwickelnde) Systeme, die das Fahren ermöglichen und sinnvoll steuern. Das Projekt „a-Bus“ sei ein schönes Beispiel für die unterschiedlichen Teilaspekte, die für den Betrieb benötigt würden. „Das bedarfsführende System soll lernen, wann solche Busse gebraucht werden“, ergänzte sein Soester Kollege Witkowski, Experte für Schaltungstechnik und Industrieelektronik, die Überlegungen, die über die reinen Fragen des Fahrens und der Personenbeförderung hinausgehen. Thorsten Schick freute sich, dass derartige Forschungsprojekte nicht nur in den Metropolen stattfänden und verweis auf die Verbindung zum Iserlohner Vorhaben eines Digitalen Wissenscampus rund um den Stadtbahnhof.

Ressortleiter Christian Eichhorn erinnerte an die ländlichen und sauerländischen Besonderheiten, etwa dass Berge und Schnee solch ein System in der Praxis durchaus beeinflussen. „Wir werden ein Augenmerk darauf legen, die Anwohner an der Straße mit einzubeziehen“, kündigte er an.

„Wir rüsten uns für ein neues Zeitalter der Mobilität“, verwies Stadtwerke-Geschäftsführer Reiner Timmreck darauf, dass die Frage der Energieversorgung für den „a-Bus“ viel zu kurz gedacht sei. Das kommunale Versorgungsunternehmen werde die benötigte Infrastruktur bereitstellen, also Ladestationen, aber auch die Kommunikationsmöglichkeiten für den drahtlosen Datenverkehr. Aber es gehe auch darum, Betreiber- und Geschäftsmodelle für solche autonom fahrenden Busse zu entwickeln und zu erproben.

Auch MVG-Vertreter und Prokurist Stefan Janning sieht den „a-Bus“ als einen Teil der Mobilität der Zukunft. Solche kleineren Fahrzeuge könnten als Zulieferer für die Buslinien mit großen Fahrzeugen dienen oder in den Stunden mit wenig Bedarf eingesetzt werden. Er sieht auch Potenzial, die heimische Automobil-Zulieferindustrie einzubinden, die auch schon Interesse bekundet habe.

Wann denn der erste Bus auf der Straße zu sehen sein wird, beantwortete Prof. Nevoigt: „Wenn es schnell gehen würde, vielleicht in neun Monaten, realistisch ist in zehn Monaten.“ Denn jetzt müssten zunächst die Spezifikationen für die Ausschreibung erstellt werden, um das erste von später vielleicht zwei Fahrzeugen anzuschaffen.