A46 Iserlohn: Lkw verliert Flaschen und sorgt für Sperrung

Iserlohn. Die Auffahrt in Bilveringsen musste von 8 bis 9.20 Uhr gesperrt werden.

Die A46-Auffahrt in Bilveringsen in Fahrtrichtung Hagen musste am Mittwochmorgen von etwa 8 bis 9.20 Uhr gesperrt werden. Grund war ein Lkw, der in der Kurve Getränkekisten verloren hatte. Flaschen und Glassplitter verteilten sich über die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand, allerdings staute sich der Verkehr in dem Bereich kurzzeitig stark an.

Laut Angaben der Autobahnpolizei Dortmund war eine ungenügend gesicherte Ladung der Grund für den Vorfall. Der Fahrer des Lkw erhielt darum eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Die Abfahrt aus Iserlohn nach Bilveringsen kommend blieb während des Vorfalls laut Angaben der Polizei frei.

Die Polizei wertet den Vorfall nicht als Unfall, sondern klar als einen Verstoß gegen die Vorgaben der Ladungssicherung. Eine Sprecherin sagte, das Ganze sei kein Kavaliersdelikt, schließlich hätte das Ganze auch im Innenstadtbereich passieren und im schlimmsten Fall Menschenleben gefährden können.

