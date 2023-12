Auf der A46 gab es am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall.

Blaulicht A46: Schwerer Unfall an Auffahrt Iserlohn-Seilersee

Ein schwerer Unfall hat sich laut Polizei gegen 7 Uhr auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen an der Auffahrt Seilersee ereignet. Mehrere Fahrzeuge sind nach ersten Informationen der Polizei in den Unfall verwickelt.

Wir berichten weiter.

