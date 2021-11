Ab Freitag gibt es den „Wald-Stadt-Gutschein“ in Iserlohn

Iserlohn. Der „Wald-Stadt-Gutschein“ kann bei bisher 52 Geschäften, Gastronomen und Dienstleistern eingelöst werden.

An fünf Verkaufsstellen und dazu jederzeit online gibt es ab Freitag den „Wald-Stadt-Gutschein“, der dann ebenfalls bei bisher 52 Geschäften, Gastronomen und Dienstleistern eingelöst werden kann.

„Großartig“ findet Stadtmarketing-Chef Dirk Matthiessen die Resonanz in der Händlerschaft seit der offiziellen Vorstellung des Gutscheins vor knapp fünf Wochen (wir berichteten). Ausgegangen waren die Initiatoren, zu denen neben der Stadt die Werbegemeinschaften Iserlohn, Letmathe und Hennen gehören, von 20 bis 30 „Akzeptanzstellen“ zum Auftakt. „Und bis Weihnachten wollen wir das noch kräftig ausbauen“, kündigte Matthiessen an. Denn die Voraussetzungen dafür seien für interessierte Händler und Anbieter von Dienstleistungen mehr als gut.

„Jede Zahlung mit der EC-Karte dauert länger“

Dank des politischen Entschlusses übernimmt die Stadt zunächst – man geht nach den Erfahrungswerten von voraussichtlich zwei Jahren aus – die Gebühren, so dass die teilnehmenden Betriebe keine Kosten und nur minimal Mühen haben. „Jede Zahlung mit der EC-Karte dauert länger“, konnte Volker Hellhake, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn, nur Gutes von dem System berichten. Das kann ohne zusätzliche Hardware betrieben werden: Mit jedem PC, Tablet und Handy kann mittels des QR-Codes auf den Gutscheinen die zu bezahlende Summe auch als Teilbetrag davon abgebucht werden.

Deswegen hofft Hellhake auch, dass nicht nur die mehr als 30 Mitglieder der Werbegemeinschaft, sondern noch viele weitere Händler die Chance nutzen, „Kaufkraft lokal zu binden“ und damit den Standort für alle zu stärken: „Und der Gutschein steigt ja noch in der Bedeutung, je mehr mitmachen.“

Händler gehen keine dauerhafte Verpflichtung ein

Dabei gehe man auch keine dauerhafte Verpflichtung ein: Die Teilnahme, die mittels einer Online-Registrierung in nur fünf Minuten möglich ist, kann genauso einfach jederzeit ohne Angabe von Gründen und Einhaltung von Fristen wieder gekündigt werden. Der Anbieter des Systems, die Coesfelder Firma Zymle, für die sich das Stadtmarketing auch nach intensivem Austausch mit der Händlerschaft entschieden hat, könne auf die positiven Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit inzwischen mehr als 140 Städten und über 10.000 „Akzeptanzstellen“ verweisen, die einmal im Monat die Beträge aus den eingelösten Gutscheinen erhalten.

Für Letmathe wird noch nach einer Ausgabestelle gesucht

Erhältlich in Kartenform in einem Umschlag ist der „Wald-Stadt-Gutschein“ ab morgen in der Stadtinformation im Stadtbahnhof, im „Weltenraum Iserlohn“, bei Optik Hönl in der Innenstadt und in Hennen sowie in der Geschäftsstelle der Heimatzeitung im Wichelhovenhaus. Diese „haptische Variante“, so Dirk Matthiessen, die als persönliches Geschenk besonders geeignet sei, gebe es voraussichtlich erst einmal in den Wert-Varianten 10, 15, 25, 50 und 100 Euro. Um den am System teilnehmenden Betrieben damit keine zusätzliche Arbeit zu machen, sei die Zahl der ausgebenden Stellen bewusst klein gehalten worden. „Für Letmathe sind wir derzeit aber aktuell noch auf der Suche nach einer Verkaufsstelle“, sagte Matthiessen, dem es wichtig ist, dass dabei die Bereiche aller drei Werbegemeinschaften künftig abgedeckt sind.

Bei der Online-Variante, die sich aufgrund der Verfügbarkeit rund um die Uhr als Last-Minute-Geschenk beispielsweise auch kurz vor der Bescherung eigne, können individuelle Beträge zwischen zehn und 250 Euro gewählt werden. Anschließend könne der Gutschein als pdf ausgedruckt und dann entsprechend übergeben oder verschickt werden oder auch per E-Mail an den Empfänger direkt übersandt werden. „Das ist vielleicht auch ein attraktives Angebot zum Beispiel für den Opa in Hamburg, der seinem Enkel in Iserlohn auf diese Weise etwas schicken möchte“, machte Volker Hellhake deutlich. Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam, den Kollegen aus den anderen Werbegemeinschaften und mit dem Stadtmarketing hofft er, dass nach der langen Vorbereitungszeit ab Freitag und damit rechtzeitig zum so wichtigen Vorweihnachtsgeschäft auch der Ansturm auf die Gutscheine beginnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn