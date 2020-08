„Abbaden“ mit Wettkampf der Iserlohner Kandidaten

Iserlohn. Beim letzten Badetag im Heidebad treten einige der Iserlohner Bürgermeister-Kandidaten zum Wettkampf an.

Nachdem sich der Hochsommer nun verabschiedet hat (und ein eventueller Spätsommer wohl noch einige Tage auf sich warten lassen wird), wird auch am morgigen Sonntag, 30. August, tatsächlich der letzte Badetag im Heidebad sein. Für den Fall hoher Temperaturen war ja eine bis zu viertägige Verlängerung angedacht worden. Die Saison endet jedoch bekanntlich erst mit dem 4. Iserlohner Hundeschwimmen, das erstmals an zwei Terminen, an den Sonntagen, 6. und 13. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, stattfinden wird. Frauchen und Herrchen können dann wieder noch einmal mit ins Becken, allerdings auf eigenes Risiko, da das Wasser dann frei von Chlor und anderen Chemikalien ist.

Beim morgigen „Abbaden“ muss auf das traditionelle Gemeinschaftsbüfett zum Frühstück leider coronabedingt verzichtet werden. Jeder, der ab 9 Uhr aber trotzdem gemeinsam an der langen „Tafel“ vor den Umkleiden frühstücken möchte, wird gebeten, nur für sich selber etwas mitzubringen. Für Gratis-Kaffee wird gesorgt. Ab etwa 10.45 Uhr spielt das Drumcorps Iserlohn „Sound of Sauerland“ auf und wird auch den „Einzug der Gladiatoren“ musikalisch begleiten. Denn um 11 Uhr steigt im Rahmen der Vereinsmeisterschaften der Startgemeinschaft Wassersport Iserlohn der „Waldstadt-Kandidaten-Wettkampf“. Vier Bürgermeisterkandidaten können und möchten sich dabei über die 50-Meter-Freistil-Distanz messen. Die Starter in alphabetischer Reihenfolge: Manuel Huff (Linke), Martin Isbruch (Grüne), Michael Joithe (Die Iserlohner) und Eva Kirchhoff (CDU), die übrigens bei ihrem Besuch in der „Heide“ auch die Idee dazu hatte. Die Anzahl der Zuschauer direkt am Beckenrand ist dabei durch die Abstandsregel der Corona-Schutzverordnung auf 100 begrenzt.