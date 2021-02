Abbrucharbeiten an Hennener Tankstelle gestartet

Nach jahrelangem Leerstand ist nun mit dem Abriss der ehemaligen Tankstelle an der Hennener Straße begonnen worden. Was auf dem Gelände danach genau passiert, ist noch unklar.

Hennen. CDU regt Wohnbebauung in Kombination mit Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen an der Stelle an

Rund fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass die Tankstelle am Ortseingang von Hennen aufgegeben worden ist. Seitdem hat sich dort nicht allzu viel getan, die CDU spricht in einer Pressemitteilung davon, dass das Gebäude an der Hennener Straße bereits stark verfallen sei. Lediglich die Tankstellentechnik, wie Tanks und Leitungen, seien demnach im Jahr 2016 zurückgebaut worden. Nunmehr scheint aber Bewegung in die Sache gekommen sein, seit einigen Tagen sind auf dem Areal Abbrucharbeiten zu beobachten.

Die CDU erinnert in ihrer Mitteilung daran, dass im Februar 2018 vom Rat der Stadt einstimmig ein Bebauungsplan für dieses Gelände aufgestellt worden sei. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan ermögliche die Sicherung und Steuerung konkreter Planungsziele, die sich im weiteren Verfahren durch die Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren ergeben könnten, beispielsweise eine Zurückstellung von Baugesuchen oder der Erlass einer Veränderungssperre. Vorstellbar, so bezieht sich die CDU auf die Verwaltung, sei hier ein Wohnnutzung, eventuell in Kombination mit wohnverträglichem Gewerbe beziehungsweise Dienstleistungseinrichtungen.

Vor dem Hintergrund des nun begonnen Abrisses wendet sich die CDU nunmehr mit einer Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe. Gefragt wird, ob die Verwaltung Kenntnis über den aktuellen Abriss hat und ob ihr eine Bauanfrage vorliegt. Mitgeteilt werden soll weiterhin, ob der Stadtverwaltung potenzielle Investoren bekannt sind, die dort eine Wohnbauentwicklung anstreben würden.