Abrisskonzept für Karstadt und Parkhaus

Karstadt ist nun raus, das ist ein Fakt. Das lässt natürlich die Frage, wie es mit der Entwicklung des Schillerplatzareals weitergeht, noch dringlicher erscheinen. Im Moment, so Stadtbaurat Thorsten Grote, werde aber sehr viel „nach innen gearbeitet“, sprich es gibt keine spektakulären Neuigkeiten, vielmehr ist Detailarbeit gefragt. Thorsten Grote sieht darin aber auch einen Vorteil. Denn er möchte beim neuen Rat und den ebenfalls neusortierten weiteren politischen Gremien nicht mit der Tür – sprich mit wichtigen Grundsatzentscheidungen – ins Haus fallen. Vielmehr solle diese Phase genutzt werden, um neuen Fraktionen beziehungsweise neuen Ratsmitgliedern die Gelegenheit zu geben, sich in die komplexe Materie einzuarbeiten.

Eine Entscheidung möchten die Schillerplatz-Verantwortlichen in der nächsten Sitzungsfolge im Dezember trotzdem gefällt wissen: Es soll ein Abrisskonzept für Parkhaus und Karstadt-Gebäude auf den Weg gebracht werden. Ein Konzept? Natürlich, so Grote, bestehe kein Zweifel an der technischen Machbarkeit. Vielmehr solle geklärt werden, was die sinnvollste Vorgehensweise beim Abriss ist, verbunden mit der Ermittlung der Kosten.

Erhebliche Mehrkostenbei getrenntem Abriss

Beantwortet werden soll mit dem Abrisskonzept auch die Frage, inwieweit es tatsächlich praktikabel ist, die gemeinsame Bodenplatte von Parkhaus und Karstadtgebäude zu belassen und punktuell durch die Bodenplatte hindurch Gründungsmaßnahmen für Neubauten vorzunehmen. Und Antworten soll es es auch in Richtung bergbauliche Sicherung geben. Hier besonders mit dem Augenmerk darauf, dass Sicherungsmaßnahmen auch kompatibel mit den späteren Neubauplänen sind.

Die Auffassung, dass ein gemeinsamer Abriss von Parkhaus und Karstadtgebäude der richtige Weg ist, hat sich derweil nach Einschätzung von Stadtbaurat Grote verfestigt. Es sei zwar technisch möglich, zunächst nur das baufällige Parkhaus abzureißen. Das würde aber erhebliche Mehrkosten verursachen, insbesondere mit Blick auf eine aufwändige Sicherung des Karstadt-Gebäudes während des Abrisses. Kosten, so Grote, die man hätte vertreten können, wenn Karstadt weiterhin als Mieter im Objekt verblieben wäre. Mit der Perspektive, dass es keine realistische Möglichkeit gebe, die Kaufhausimmobilie auch nur halbwegs auskömmlich zu vermieten, könnten diese Mehrkosten aber nicht ansatzweise gerechtfertigt werden.

Bis zum Frühjahr könnte dann der Zeitpunkt gekommen sein, anhand des vorliegenden Konzepts einen Abriss des Komplexes zu beschließen und auszuschreiben. Dann so Grote, dürfte auch der neue Haushalt auf den Weg gebracht sein, mit entsprechender Mittelbereitstellung für die Abbruchkosten.

Auch einen wichtigen Planungsauftrag seitens der Politik wünscht sich Stadtbaurat Grote im Dezember. Der soll die Möglichkeit geben, weitere Überlegungen anzustellen, mit welchen Inhalten ein Neubaukomplex am Schillerplatz am Ende tatsächlich bespielt werden soll. Also auch zur Frage, wie viel „Rathaus“ dort untergebracht werden soll. Grote denkt dabei offenbar nicht an eine ganz große Lösung. So gebe es aus seiner Sicht keine guten Gründe, dass Rathaus II am Werner-Jacobi-Platz als Verwaltungsstandort aufzugeben. Und auch die letztlich gute Qualität der geschaffenen Alternativstandorte wie das Hansahaus an der Hans-Böckler-Straße oder der im Umbau befindlichen ehemaligen Realschule Bömberg sollten bei Grundsatzentscheidungen in Sachen Rathaus nicht unberücksichtigt bleiben. Was, so Grote, aber keinesfalls bedeute, beispielsweise die Realschule Bömberg als dauerhaften Verwaltungsstandort zu begreifen.

LWL dürfte sich demnächstzum Thema Rathaus I äußern

Was die Zukunft des Rathauses I anbelangt, läuft nach Einschätzung Grotes weiter alles auf einen Abriss hinaus. Es bleibe beim eingeschlagenen Weg, das Objekt gegenüber dem Schillerplatz so schnell als möglich leerzuziehen. In nächster Zeit rechne man mit Nachrichten vom LWL, wie der sich bezüglich des Abrisswunsches positioniert. Bekanntlich steht das Rathaus I unter Denkmalsschutz, die Iserlohner Bauverwaltung ist allerdings zu der Auffassung gelangt, dass ein Umbau unter Berücksichtigung der Brandschutzproblematik wirtschaftlich und letztlich auch bautechnisch nicht zumutbar umsetzbar sei.

Nochmals ein Blick auf die Karstadt-Immobilie: Die ist seitens des Karstadt-Konzerns Ende Oktober an die Stadt Iserlohn als Eigentümer übergeben worden. Nicht unbedingt so, wie sich das die Verantwortlichen der Stadt vorgestellt hatten. Viele Regale und Kühltheken, so Grote, würden sich noch im Gebäude befinden. Auf Basis von insolvenzrechtlichen Bestimmungen gebe es aber keine Handhabe gegen Karstadt, hier eine Nachbesserung zu verlangen. Gleichwohl sieht er das Vorgehen von Karstadt kritisch. „Freunde macht man sich so nicht“, sagt Thorsten Grote.