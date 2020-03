Absage von Volksfesten trifft Iserlohner Schausteller hart

Was schon seit Tagen in der Szene kursierte, ist jetzt Fakt: „Die Osterkirmes ist abgesagt“, teilt Konstantin Müller, Vorsitzender des Schaustellerverein Iserlohn-Schwerte, auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Unsere Befürchtungen sind wahr geworden. Wir bedauern das natürlich sehr, sind uns aber auch unserer Verantwortung bewusst. Sicherheit und das leibliche Wohlergehen unserer Gäste gehen vor.“ Betroffen seien 55 Beschicker, darunter sechs bis sieben große Fahrgeschäfte, alles Familienbetriebe und ihre Mitarbeiter.

„Das ist das Worst-Case-Szenario“, sagt dazu der Iserlohner Schausteller Thomas Wendler. „Man kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Wir brauchen jetzt alle Hilfe. Ich habe schon mit der Wirtschaftsförderung gesprochen. Da klingelt jetzt pausenlos das Telefon.“ Da gelte es jetzt, mit den Behörden viele offene Fragen zu klären.

„Es war abzusehen“, sagt Schaustellerkollege Konstantin Müller. Aber mit dem Erlass der Landesregierung seien jetzt Fakten geschaffen worden. „Wir waren in den letzten Wochen immer im Gespräch mit dem Ordnungsamt. Aber die Absage von Volksfesten bringt auch für uns Klarheit und trifft uns sehr hart. Wir haben nicht nur Umsatzeinbußen, sondern uns brechen auf nicht absehbare Zeit sämtliche Einnahmen weg. Es ist nicht mehr abzusehen, wann Normalität eintrifft. Das hängt davon ab, wie sich die Pandemie weiter entwickelt. So lange sitzen wir auf dem Trockenen.“

Jetzt gelte es, mindestens drei bis vier Monate ohne Einnahmen zu überbrücken. „Wir hoffen, dass wir vom Land Hilfen bekommen und nicht in die Insolvenz rutschen“, unterstreicht Konstantin Müller den Ernst der Lage. „Wir Schausteller haben es sonst nicht so mit Subventionen. Aber in so einer Situation ist es schwer.“ In der Krise steckt eine Chance: Müller verweist auf die Aktion des deutschen Schaustellerverbandes, der in dieser schweren Zeit helfen und nicht zur Untätigkeit verdammt sein will, weil jetzt die Großveranstaltungen abgesagt seien. „Einfach nur Rumsitzen entspricht nicht unserer Mentalität.“

Thomas Wendler erinnert an soziales Engagement

Das bekräftigt auch Thomas Wendler: „Da stehen alle hinter. Wir haben allein zehn Iserlohner Lkw und 15 helfende Hände, um was abzuholen. Wir sind alle Handwerker, können Holzarbeiten und Elektrotechnik und vieles mehr. Wir Schausteller haben schon 2005 auf der Osterkirmes bei der großen IKZ-Spendenaktion ,Wir helfen: Dolphin aid für Robin Reich’ bewiesen, dass wir uns sozial engagieren. Damals hat JoJo Jostmann auf der Osterkirmes Lose verkauft.“ Thomas Wendler weiß noch nicht, wie es mit seinem Betrieb weiter geht.

Ähnlich äußert sich Kollege Dirk Hahn, Kassierer im Schaustellerverein, der von riesigen Verdienstausfällen spricht. „Ich glaube, dass wir in den nächsten drei bis vier Monaten nicht mehr an Volksfeste denken können.“ Er rechnet frühestens im Juli mit weiteren Veranstaltungen. „Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder bei der Osterkirmes dabei zu sein. So lange wir gesund sind und einigermaßen durchkommen, können wir zufrieden sein.“