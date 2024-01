„Achtsam morden“ verblüfft Zuschauer im Parktheater Iserlohn

Iserlohn Die Aufführung des Bestsellers „Achtsam morden“ sorgte im Parktheater Iserlohn nicht nur für zahlreiche Lacher, sondern auch für Staunen.

Wie mordet man und bleibt dabei die beste Version seiner selbst? Das klingt erst einmal völlig abstrakt und skurril, doch genau darum geht es in dem Bestseller „Achtsam morden“ von Karsten Dusse, der am Mittwoch im Parktheater Iserlohn aufgeführt wurde.

Strafverteidiger Björn Diemel, gespielt von Martin Lindow, steckt in einer Bredouille -- er arbeitet zu viel, hat die falschen (zwielichtigen) Klienten, und seine Ehe steht deshalb auf der Kippe. Wie ernst die Lage ist, wird direkt zu Beginn des Stücks deutlich. Bekleidet mit einem gelben Schutzanzug mitsamt Atemschutzmaske und Kettensäge betritt Diemel die Bühne. „Meinen ersten Mord habe ich mit 55 Jahren begangen“, verrät er dem Publikum und spannt direkt jemanden aus der ersten Reihe in seine Machenschaften ein, gibt ihm einen kleinen Plastikbeutel, den die Person für ihn aufbewahren soll. Völlig entspannt, als ob er nicht gerade ein unfassbares Geständnis abgelegt hat, fährt er fort mit seiner Erzählung, wie es zu dem Mord kam. Geschmeidig schält er sich aus seiner gelben Gummihülle und sein karrierter Anwaltsanzug kommt zum Vorschein. Ganz klar sind seine zwei Persönlichkeiten zu erkennen - der gestresste und überarbeitete Anwalt, und der Mann, der das alles hinter sich lässt und einfach mal „achtsam“ ist. Doch wie kam es zum Mord?

Björn Diemel und seine Frau Katharina streiten sich wegen seines Berufs. Foto: Ernst Liszewski Gelsenkirchen / WAZ

Ganz von vorn: Seine Frau Katharina, gespielt von Alessa Kordeck, schickt Diemel zu Achtsamkeits-Coach Joschka Breitner (Christian Miedreich), sie hat die Nase gestrichen voll von Dauerstress und Abwärtsspirale. Joschka, der am Anfang von Björn Diemel nicht richtig ernst genommen wird, hat jedoch direkt einige Tipps parat und wird auch zu einer zentralen Rolle in Björns neuem achtsamen Leben. Denn egal wie chaotisch und blutig es gerade läuft, Joschka schaltet sich aus dem Off mit Tipps wie „ein Weg wird nicht kürzer, wenn man ihn rennt“ zum Achtsam leben in Björns Kopf dazu. Er gibt nicht nur Hinweise, mit denen Diemel seinen Alltag stressfreier bewältigen kann, sondern bringt auch gleich die Lösung für die beruflichen Probleme des Anwalts. Denn der wird stets und ständig unter Druck gesetzt von seinem zwielichtigen Klienten Dragan (ebenfalls gespielt von Christian Miedreich). Selbst sein Ausflugswochenende im Sommer mit Tochter Emily (gespielt von Alessa Kordeck) ist ihm nicht gegönnt, ohne dass Dragan dazwischenfunkt mit seinen Machenschaften. Kurzerhand hört Diemel auf sein inneres Ich und lässt Dragan in dem Kofferraum seines Autos zum Sterben zurück („Dragan starb letztendlich an einem ‚Burn-Out‘“), in dem er ursprünglich nur für eine Fahrt zum Untertauchen versteckt wurde und dann fast 36 Stunden dort eingeschlossen ist und vor sich hin schmort. „Mein erster Mord war eine ganz spontane Befolgung meiner Bedürfnisse“, erklärt der Anwalt dem Publikum, und erntet wohlwollendes Gelächter. Wer hätte einen nervigen Klienten auch nicht auf eine so komfortable Art loswerden wollen?

Schauspielerisches Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt

Natürlich, wer hätte das gedacht, enden Björns Probleme damit nicht. Denn wer bekanntlich einmal im Untergrund gelandet ist, der ist dort schnell auf ewig verstrickt. Und Dragans Leiche muss ja auch noch von der Bildfläche verschwinden. Auch da rät Coach Joschka zu mehr Achtsamkeit - „Auch der längste Weg beginnt mit einem kleinen Schritt“. Nach einer turbulenten Mission, Dragan verschwinden zu lassen, ohne dabei auf die grausigen Details einzugehen, taucht Diemel immer weiter ein in die Welt der Gauner und Gangster, Joschka als treuen Berater im Kopf bis zum bitteren Ende immer mit dabei. Nachdem die Geschichte eine turbulente Wendung nimmt und ein Maulwurf in den eigenen Reihen entlarvt wird, ist klar: So schnell kommt Björn Diemel nicht mehr aus der Nummer raus.

Besonders erstaunlich in dem dynamischen Stück ist nicht nur die sofortig spürbare Verbindung des Publikums mit den Schauspielern auf der Bühne, für die bei jeder Aktion mitgefiebert oder gelacht wird, sondern auch die Protagonisten an sich überzeugen vollends. Die erstaunliche Fähigkeit, innerhalb eines Augenblinzelns in die verschiedenen Charaktere rein- und rauszuschlüpfen und alle Rollen, vom kleinen Mädchen bis hin zum Gangster-Gehilfen, dabei völlig authentisch zu verkörpern, ist schon eine großartige Leistung an sich. Protagonist Björn Diemel ist der einzige, der stetig in seiner Rolle bleibt. Die anderen beiden schlüpfen teilweise sprunghaft in verschiedene Rollen, um dann sofort wieder in einen anderen Charakter zu wechseln. Damit dann aber nicht für Verwirrung zu sorgen, sondern die Zuschauer über das gesamte Stück hinweg unter Spannung zu halten und jedem Charakter auf Knopfdruck ein eigenes Leben einzuhauchen, zeugt von einem immensen schauspielerischen Können.

